DE
FR

Pour ses actions lors du Covid-19
Alain Berset reçoit le honoris causa de l'Université de Fribourg

L'ancien président de la Confédération Alain Berset a reçu samedi un doctorat honoris causa de l'Université de Fribourg. La cérémonie de récompense de personnalités émérites s'est déroulée à Granges-Paccot en présence du conseiller fédéral Guy Parmelin.
Publié: il y a 57 minutes
Partager
Écouter
Alain Berset a favorisé une «collaboration solide et constructive entre la politique et la recherche».
Photo: CYRIL ZINGARO
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Alain Berset a reçu le titre de docteur honoris causa de la Faculté des sciences et de médecine. Le secrétaire général du Conseil de l'Europe a été récompensé pour les liens étroits qu’il a tissés avec les sciences naturelles et la médecine pendant la pandémie de Covid-19, a indiqué l'Université de Fribourg (Unifr) à l'occasion du Dies academicus.

L'ancien ministre de la Santé a favorisé une «collaboration solide et constructive entre la politique et la recherche». La faculté a souligné aussi son rôle de médiateur entre la science, la politique et la société, grâce auquel «il a renforcé le dialogue et favorisé la prise de décision fondée sur des données probantes».

A lire aussi
«Un coup de téléphone aurait suffi, il cherche à se mettre en scène»
Taclé pour sa visite à Berne
«Un coup de téléphone aurait suffi, Berset cherche à se mettre en scène»
Comment KKS peut-elle mieux faire avec Trump ? L'ex-conseillère présidentielle se confie
Interview
Si Trump le tweet, c'est bon
Que peut faire Karin Keller-Sutter pour ne pas énerver Trump la prochaine fois?

De plus, l'importance du citoyen de Belfaux (FR), âgé de 53 ans, en tant que conseiller fédéral et personnalité politique de premier plan, incarne «de manière particulièrement remarquable l'orientation européenne et internationale de l'Unifr». Comme annoncé en mai, la manifestation a honoré encore le Cardinal Pierbattista Pizzaballa. Ce dernier est l'archevêque de Jérusalem Pierbattista Pizzaballa. Il est bien connu pour son engagement au Proche-Orient. La Faculté de théologie souhaitait ainsi rendre hommage à un franciscain qui, depuis plus de 20 ans, est «l'un des visages les plus marquants de la présence chrétienne en Terre Sainte aux yeux du monde entier».

Six personnalités honorées

Au total, cette année, ce ne sont pas cinq, mais six doctorats honoris causa qui ont été décernés. La nouvelle Faculté des sciences de l'éducation et de la formation, issue de la Haute Ecole pédagogique Fribourg et d'une partie de la Faculté des lettres et des sciences humaines, a en effet été inaugurée le 1er août.

Le titre de docteur honoris causa de la Faculté des lettres et des sciences humaines, justement, a été remis à l'ambassadeur Jacques Pitteloud. Le Valaisan de 63 ans, ancien chef du Service de renseignement de la Confédération, est actuellement ambassadeur de Suisse en Belgique et chef de la mission suisse auprès de l'OTAN.

La rectrice Katharina Fromm a animé une cérémonie qui a eu lieu à Forum Fribourg, en raison de la rénovation après des infiltrations d'eau de l'aula magna du bâtiment de Miséricorde, édifice datant de 1941. Guy Parmelin y participait comme président d'honneur et le préfet de la Veveyse François Genoud comme invité d'honneur.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus