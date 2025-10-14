Dernière mise à jour: il y a 58 minutes

L'ancien conseiller fédéral Alain Berset s'est rendu à Berne en tant que secrétaire général du Conseil de l'Europe. Sa rencontre avec la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter a suscité les critiques de l'ex-président du Centre Gerhard Pfister.

«Un coup de téléphone aurait suffi, il cherche à se mettre en scène»

1/5 Lundi, le secrétaire général du Conseil de l'Europe, Alain Berset, a rencontré Karin Keller-Sutter à Berne. Photo: keystone-sda.ch

Anna Clara Kohler

L’ancien conseiller fédéral Alain Berset était de passage à Berne. Lundi, en sa qualité de secrétaire général du Conseil de l’Europe, il a rencontré la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter pour un entretien officiel. Une visite placée sous le signe de la convivialité: les deux ont siégé ensemble au Conseil fédéral, et Alain Berset connaît bien les contrées bernoises.

Mais cette rencontre n’a pas plu à tout le monde. Le conseiller national du Centre Gerhard Pfister a vivement réagi sur X. «Un coup de téléphone aurait suffi», a lancé l’ancien président du Centre, reprochant à Alain Berset de «chercher à se mettre en scène».

Sa sortie a toutefois suscité des réactions partagées. Le commentaire le plus liké sous sa publication répond: «On ne peut pas plaire à tout le monde. Je pense que vous devriez aussi le savoir.»

Première visite officielle

L’entretien entre Alain Berset et Karin Keller-Sutter portait sur la collaboration entre la Suisse et le Conseil de l’Europe, précise le Département fédéral des finances (DFF). Il s’agissait de la première visite de travail d'Alain Berset en Suisse depuis son entrée en fonction comme secrétaire général du Conseil de l’Europe, en septembre 2024.

Les deux responsables ont évoqué le renforcement de la démocratie et les efforts de paix en Ukraine. La présidente de la Confédération a souligné «les efforts diplomatiques de la Suisse pour une solution pacifique au conflit».

Multiples entrevues

Les discussions ont aussi mis l’accent sur la défense et la promotion de la démocratie, indique encore le communiqué. La Suisse soutient le «nouveau pacte démocratique pour l’Europe», initié par Alain Berset.

Durant son passage à Berne, l’ancien conseiller fédéral a également rencontré Ignazio Cassis, le chancelier fédéral Viktor Rossi et la présidente du Conseil national Maja Riniker.