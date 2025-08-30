DE
FR

Quelques jours en observation
Alain Berset a été hospitalisé

Alain Berset, Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, a été hospitalisé par précaution. Son état n'est pas préoccupant, mais il restera quelques jours en observation.
Publié: 16:07 heures
|
Dernière mise à jour: 16:08 heures
Partager
Écouter
Alain Berset a été hospitalisé.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, Alain Berset, a été hospitalisé dans la nuit de vendredi à samedi, a indiqué samedi le service de presse de l'organisation. Son état n’est pas préoccupant mais, par précaution, il restera quelques jours en observation.

En conséquence, sa participation au Forum stratégique de Bled a dû être annulée. Les autorités slovènes en ont été informées. Le Forum stratégique de Bled (Slovénie) a été lancé en 2006, au moment où la Slovénie s'engageait dans la voie de l'intégration européenne, après avoir adhéré à l'UE et l'OTAN en 2004.

A ce stade, sa présence aux engagements prévus la semaine prochaine reste incertaine. Alain Berset, 53 ans, a été élu en juin 2024 au poste de secrétaire général du Conseil de l'Europe. L'ancien conseiller fédéral socialiste est le premier Suisse à occuper cette fonction. Le Fribourgeois avait annoncé en 2023 son retrait du gouvernement fédéral après 12 ans d'activité.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Présenté par
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Galice, Sud de la Styrie, Angleterre et Loire
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Présenté par
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Patrick Schär suit son rêve
Une reconversion inspirante vers l'agriculture
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Présenté par
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Cinq styles et ce qu’ils révèlent sur vous
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
La boisson culte a un côté très suisse
Présenté par
La boisson culte a un côté très suisse
8 infos sur Coca-Cola
La boisson culte a un côté très suisse
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus