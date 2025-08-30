Alain Berset, Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, a été hospitalisé par précaution. Son état n'est pas préoccupant, mais il restera quelques jours en observation.

Alain Berset a été hospitalisé. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, Alain Berset, a été hospitalisé dans la nuit de vendredi à samedi, a indiqué samedi le service de presse de l'organisation. Son état n’est pas préoccupant mais, par précaution, il restera quelques jours en observation.

En conséquence, sa participation au Forum stratégique de Bled a dû être annulée. Les autorités slovènes en ont été informées. Le Forum stratégique de Bled (Slovénie) a été lancé en 2006, au moment où la Slovénie s'engageait dans la voie de l'intégration européenne, après avoir adhéré à l'UE et l'OTAN en 2004.

A ce stade, sa présence aux engagements prévus la semaine prochaine reste incertaine. Alain Berset, 53 ans, a été élu en juin 2024 au poste de secrétaire général du Conseil de l'Europe. L'ancien conseiller fédéral socialiste est le premier Suisse à occuper cette fonction. Le Fribourgeois avait annoncé en 2023 son retrait du gouvernement fédéral après 12 ans d'activité.