Désormais secrétaire général du Conseil de l'Europe, l'ancien conseiller fédéral Alain Berset a notamment rencontré la présidente de la Confédération ce lundi. Des initiatives en faveur de la paix en Ukraine ont été évoquées.

L'ex-conseiller fédéral Alain Berset était à Berne lundi pour rencontrer son ancienne collègue, la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter. Photo: PETER KLAUNZER

ATS Agence télégraphique suisse

Alain Berset a effectué lundi sa première visite de travail officielle en Suisse en tant que secrétaire général du Conseil de l'Europe. Le Fribourgeois a rencontré à cette occasion la présidente de la Confédération et le ministre des affaires étrangères notamment.

Outre Karin Keller-Sutter et Ignazio Cassis, M. Berset, élu en juin 2024 à Strasbourg, s'est aussi entretenu avec la présidente du Conseil national Maja Riniker, le chancelier de la Confédération Viktor Rossi, ainsi que le secrétaire général du Mouvement Européen Suisse, Raphaël Bez.

La coopération entre la Suisse et le Conseil de l’Europe, en particulier s’agissant du soutien à la démocratie et des initiatives en faveur de la paix en Ukraine, était au centre des discussions, indiquent les services de Mme Keller-Sutter dans un communiqué.

Les échanges ont également permis d’évoquer les synergies entre le Conseil de l’Europe et l’OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe), notamment dans la perspective de la présidence suisse e cette dernière en 2026.