Après une hospitalisation
Alain Berset reprendra ses engagements au Conseil de l'Europe mercredi

Alain Berset, secrétaire général du Conseil de l'Europe, reprendra ses fonctions mercredi. L'ancien conseiller fédéral a subi une hospitalisation dans la nuit de samedi à dimanche.
Publié: il y a 41 minutes
L'ancien conseiller fédéral a été hospitalisé dans la nuit de vendredi à samedi.
Photo: Anadolu via Getty Images

Le secrétaire général du Conseil de l’Europe, Alain Berset, reprendra ses engagements en personne mercredi à Strasbourg, a indiqué lundi le service de presse de l'organisation à Keystone-ATS. L'ancien conseiller fédéral avait été hospitalisé dans la nuit de vendredi à samedi.

Le Conseil de l'Europe avait annoncé son hospitalisation samedi. Il avait précisé que l'état du Fribourgeois n'était pas préoccupant mais qu'il resterait quelques jours en observation par précaution. L'organisation n'avait fourni aucun détail sur les causes de cette hospitalisation, ni indiqué si Alain Berset était rentré en Suisse. Pour son retour aux affaires, le secrétaire général participera à la réunion des Délégués des Ministres.

Alain Berset, 53 ans, a été élu en juin 2024 au poste de secrétaire général du Conseil de l'Europe. L'ancien conseiller fédéral socialiste est le premier Suisse à occuper cette fonction. Il avait annoncé en 2023 son retrait du gouvernement fédéral après 12 ans d'activité.

