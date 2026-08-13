Dans le massif du Brünig, un coffre-fort souterrain est en construction pour les plus fortunés. Dès 500'000 francs, ils peuvent acquérir une caverne à 100 mètres sous terre afin d'y stocker oeuvres d'art, Ferraris ou grands crus.

Pour 500'000 francs, les ultra-riches peuvent s'offrir un coffre-fort de luxe à 100 mètres sous terre

Pour 500'000 francs, les ultra-riches peuvent s'offrir un coffre-fort de luxe à 100 mètres sous terre

Daniel Kestenholz

Au coeur du massif du Brünig, près de Lungern dans le canton d'Obwald, un coffre-fort souterrain hautement sécurisé est en construction. Destiné aux plus fortunés, il propose à ses clients, à partir d'environ un demi-million de francs, une caverne rocheuse privée. Ces véritables coffres-forts peuvent être loués pour une durée de 99 ans et promettent sécurité et discrétion absolues, rapporte la RTS.

A l'intérieur, les propriétaires sont libres d'entreposer ce qu'ils souhaitent, à condition que ce soit légal. Oeuvres d'art, voitures de collection ou encore grands crus peuvent ainsi être stockés à environ 100 mètres sous terre. Le «Brünig Mega Safe» est creusé dans du calcaire de Quintner, une roche particulièrement solide. La température y reste constante à 13 degrés toute l'année, des conditions notamment idéales pour conserver du vin et des oeuvres d'art.

Deux douzaines de cavernes

L'accès au site est lui aussi placé sous haute surveillance. Après avoir franchi un premier sas, les visiteurs doivent sortir de leur véhicule et se soumettre à d'autres contrôles de sécurité, dont la nature n'est pas dévoilée. «Il s'agit de rendre l'accès aussi difficile que possible aux personnes non autorisées», explique Thomas Gasser, président du conseil d'administration de Brünig Mega Safe AG.

Entre 20 et 25 cavernes de différentes tailles doivent être aménagées. Selon leur configuration, chacune coûtera entre 500'000 et 775'000 francs. Elles seront vendues pour 99 ans en droit de superficie, avec une inscription au registre foncier. Les premiers contrats ont déjà été signés.

A Lungern, ce projet de luxe ne fait toutefois pas l'unanimité. «On construit quelque chose pour des gens qui ont déjà assez d'argent», critiquent des habitants auprès de la RTS. D'autres se réjouissent déjà à l'idée de voir les Ferrari des riches dans le village et n'ont «aucun problème avec les belles voitures».

Les travaux ont débuté au début de 2026 et les premières chambres fortes devraient être prêtes en 2027. Le projet propose également des entrepôts plus classiques, eux aussi creusés dans la roche. Il s'agit «d'espaces de stockage souterrains sécurisés pour les entreprises et les particuliers» qui «recherchent une solution stable, protégée et à la fois économique pour le stockage de marchandises».