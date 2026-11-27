L'ancienne salle de la caserne des pompiers «Feuerwehr Viktoria» à Berne a glissé lentement jusqu'à la cour intérieure. Cette prouesse technique préserve le patrimoine tout en libérant de la place pour habiter.

Un bâtiment de 510 tonnes déplacé à Berne pour bâtir des logements

Un bâtiment de 510 tonnes déplacé à Berne pour bâtir des logements

La coopérative «Feuerwehr Viktoria» a fait déplacer vendredi à Berne un bâtiment de 510 tonnes, qui abritait la salle de l'ancienne caserne de sapeurs-pompiers. De l'espace a ainsi été libéré pour la construction d'un nouvel immeuble. Cet important déplacement a été entrepris pour des questions de durabilité ainsi que de préservation du patrimoine bâti et architectural.

Datant des années 1950, le bâtiment en question a d'abord été stabilisé avec une ossature métallique. Le personnel d'une entreprise spécialisée a ensuite commencé à le mettre en mouvement, très lentement, jusqu'à ce qu'il atteigne la cour intérieure du site, où il pourra remplir ses nouvelles fonctions. Cela permet de libérer de l'espace pour la construction d'un nouvel immeuble de quatre étages, qui doit accueillir des logements pour une quarantaine de personnes ainsi que des locaux pour l'école voisine.

Après le départ des sapeurs-pompiers professionnels, la coopérative a commencé d'occuper les locaux il y a plus de dix ans. Un restaurant et des commerces ont pris place dans les locaux, qui ont aussi accueilli différents ateliers et des offres culturelles. Le projet de logements d'utilité publique, rendu possible grâce au déplacement du bâtiment, viendra s'y ajouter.