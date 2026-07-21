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La population de cigognes blanches explose en Suisse

La population de cigognes blanches en Suisse a explosé, passant de 175 couples nicheurs en 2000 à 1310 aujourd'hui, selon l'association Cigogne Suisse. Le changement climatique et des projets de conservation sont à l'origine de ce renouveau.
Publié: il y a 11 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 9 minutes
Pratiquement éteintes dans les années 1950, les cigognes blanches hivernent désormais en Suisse.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

La population de cigognes blanches est en plein essor en Suisse, elle a pratiquement décuplé en un quart de siècle. En 2000, le pays comptait 175 couples nicheurs, contre 1310 aujourd'hui, a indiqué mardi l'association Cigogne Suisse.

Cette augmentation est notamment due à une modification de leurs habitudes migratoires, indique l'association. En effet, les cigognes ne migrent plus vers l'Afrique comme auparavant, mais hivernent désormais dans le sud de l'Espagne et de plus en plus souvent en Suisse. «Le changement climatique contribue également à ce phénomène», a détaillé Cigogne Suisse, contactée par Keystone-ATS.

«Porrentruy» et «Max»

Jusque dans les années 1950, la cigogne blanche était considérée comme éteinte en Suisse. «Grâce à des projets de réintroduction ciblés et à des mesures de conservation, les populations de cigognes blanches ont de nouveau augmenté dans toute l'Europe occidentale et centrale». Ces projets sont notamment la restauration des zones humides, la création de sites de nidification, ainsi que des campagnes d'éducation et de sensibilisation à l'environnement.

Pour l'association, la protection de la cigogne blanche demeure une tâche qui exige un engagement constant. «La disparition des zones humides, les collisions avec les lignes électriques et les changements climatiques continuent de constituer des menaces». Le maintien et l'expansion des habitats appropriés sont essentiels à la pérennité de sa protection, rappelle-t-elle.

Les nids de cigognes peuvent être observés dans de nombreuses localités suisses, notamment à Porrentruy (JU) et à Avenches (VD). En février dernier, la cigogne nommée «Porrentruy» du nom de son lieu de naissance a été déclarée morte. Elle avait été suivie plusieurs années grâce à une balise fixée sur son dos. Un autre échassier né en 1999, nommé Max, était célèbre en Suisse. Cette cigogne blanche est morte courant décembre 2012 en Espagne à l'âge de 13 ans et demi.

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