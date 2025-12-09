DE
FR

Leur sécurité serait négligée
Les enfants subissent aussi les violences conjugales

Un rapport commandé par la Fondation KidsToo révèle que la violence conjugale est souvent négligée dans les décisions de garde d'enfants. L'étude, menée dans quatre cantons suisses, souligne le manque de prise en compte du vécu des enfants et des risques encourus.
Publié: il y a 5 minutes
Un rapport révèle que la violence conjugale est souvent négligée dans les décisions de garde d'enfants.
Photo: Shutterstock
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La violence conjugale reste trop souvent invisibilisée dans les décisions de garde des enfants et de droit de visite, révèle mardi un rapport commandé par la Fondation KidsToo. La sécurité et le bien-être des enfants ne bénéficient ainsi pas des garanties nécessaires.

A lire aussi
En Suisse, les violences physiques et psychologiques envers les enfants sont répandues
Tendance à la hausse
En Suisse, les violences envers les enfants sont répandues
Le stress des parents se répercute sur leurs enfants
Violences au sein des familles
Les jeunes sont aussi victimes du stress de leurs parents

Mené pendant plus de 20 mois sur 41 cas dans les cantons de Saint-Gall, du Tessin, de Vaud et de Zurich, le travail de la Haute école spécialisée de la Suisse italienne (SUPSI) et de la Haute école zurichoise des sciences appliquées (ZHAW) représente la première analyse approfondie des processus institutionnels et coûts liés aux décisions de garde dans des situations de violence domestique.

L’étude montre que, dans de nombreux cas, la violence conjugale tend à s’effacer des débats lorsqu’il s’agit de statuer sur la garde ou les droits de visite. Le vécu des enfants, pourtant directement concernés, est insuffisamment pris en compte, et leur parole demeure trop rarement entendue.

Interventions exceptionnelles

Les chercheurs relèvent également une tendance à assimiler la violence à un simple conflit parental, ce qui invisibilise les risques encourus par les mineurs et par le parent victime. Par ailleurs, les interventions précoces, pourtant déterminantes pour protéger les enfants, restent exceptionnelles.

Enfin, les coûts des procédures apparaissent étroitement liés aux logiques administratives plutôt qu’à la gravité des situations, révélant un système qui peine encore à placer la sécurité des enfants au cœur des décisions.

Renforcer l'audition des enfants

Face à ces constats, le rapport propose une série d’actions prioritaires. Il recommande notamment de renforcer l’audition des enfants, en mettant à disposition des outils adaptés à leur âge, et de développer la formation destinée aux professionnels du droit, du social et de la santé.

Il préconise également de simplifier les réglementations fédérales, en clarifiant la répartition des compétences, et d’harmoniser les pratiques cantonales afin d’assurer une prise en charge équitable sur l’ensemble du territoire.

Enfin, le rapport souligne l’importance d’investir dans la formation des intervenants (juges et autorités de protection de l’enfance et des adultes, APEA) sur la violence dans le couple et son impact sur les enfants, dans la prévention en favorisant des interventions coordonnées et précoces, et de garantir un financement adéquat pour éviter retards et ruptures de suivi.

Violences contre les femmes: besoin d'aide?

Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.

En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.

Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.

Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.

En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.

Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus