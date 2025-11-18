La violence envers les enfants persiste en Suisse, selon une récente étude. Malgré des améliorations dans les années 2000, la tendance repart à la hausse, avec des formes de violence physique et psychologique touchant un nombre significatif d'enfants dans les foyers.

En Suisse, les violences physiques et psychologiques envers les enfants sont répandues

Près d’un enfant suisse sur cinq est puni par des coups sur les fesses, et un sur dix reçoit gifles ou tirages de cheveux. Photo: DR

ATS Agence télégraphique suisse

La violence physique et psychologique reste présente dans de nombreuses familles helvétiques, selon une étude de Protection de l’enfance Suisse. Près d’un enfant sur sept subit régulièrement des coups et un sur cinq des violences psychologiques répétées.

La violence envers les enfants demeure un phénomène préoccupant en Suisse. L’étude* menée en 2024 par Protection de l’enfance Suisse révèle que dans chaque classe, un à deux enfants sont régulièrement victimes de violences physiques à la maison. Les formes psychiques, plus invisibles, touchent encore davantage de jeunes.

Manon Schick, la directrice de l’Enfance et de la Jeunesse de l’Etat de Vaud, dans une interview au «Temps» publiée le week-end dernier, livre un constat, qui va dans le même sens. «Tous les cantons observent une augmentation de signalements d’enfants en danger. C’est lié à la dégradation de la situation des familles, avec une hausse de la pauvreté, souvent chez les familles monoparentales.»

La tendance repart à la hausse

Près d’un enfant sur cinq est puni par des coups sur les fesses, et un sur dix reçoit gifles ou tirages de cheveux. Environ 30% des parents admettent avoir blessé leur enfant par des mots ou des cris. Malgré une amélioration dans les années 2000, la tendance repart à la hausse depuis quelques années.

La violence psychologique se manifeste souvent par des menaces ou un retrait d’affection. Un parent sur cinq menace de quitter l’enfant ou de le laisser seul, et 15% reconnaissent lui faire sentir qu’il n’est plus aimé. Ces comportements, souvent banalisés, laissent des traces durables sur le développement affectif.

Les auteurs de l’étude appellent à renforcer la prévention et à promouvoir des pratiques éducatives non violentes. Ils rappellent qu’un environnement familial sécurisant est essentiel pour le bien-être et la santé mentale des enfants.

La Journée internationale des droits de l’enfant est célébrée le 20 novembre. La Suisse a ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant il y a presque 30 ans le 24 février 1997. Celle-ci concrétise les droits humains pour tous les aspects de la vie des enfants et des adolescents jusqu’à 18 ans. Elle avait été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989.

Source: *Protection de l’enfance Suisse, étude «Bestrafungsverhalten von Eltern in der Schweiz» (Comportement des parents en matière de sanctions en Suisse), 2024.