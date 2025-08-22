DE
Le DDPS répond aux critiques
Prolonger la vie des F/A-18 jusqu'en 2035 coûterait 1,75 milliard

La Suisse envisage le remplacement de ses F/A-18 par des F-35 américains. Malgré un possible surcoût de 1,3 milliard, le Conseil fédéral maintient son choix, contredisant l'affirmation initiale d'un prix fixe.
Publié: il y a 49 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 31 minutes
Les F/A-18 de l'armée suisse sont en bout de course.
Photo: KEYSTONE
ATS Agence télégraphique suisse

Alors que l'entêtement du Conseil fédéral concernant l'achat de F-35 fait polémique jusqu'à Berne, le Département fédéral de la défense (DDPS) a répondu aux critiques vendredi. Prolonger la durée de vie des avions de combat F/A-18 jusqu'en 2035 coûterait 1,75 milliard de francs à la Suisse, indique le DDPS. Cette option a été examinée, mais jugée disproportionnée.

Des investissements seraient nécessaires dans les domaines de la structure, du moteur, des sous-systèmes et de l'avionique. Par ailleurs, sans le remplacement des radars et des capteurs et sans l'équipement d'un ordinateur plus performant et d'autres modernisations, les F/A-18 ne seraient plus à la hauteur d'éventuels avions de combat adverses.

Le DDPS rappelle également que les pays qui exploitent encore des F/A-18 des versions A à D les retireront d'ici 2030. La Suisse serait donc le dernier pays à les maintenir. Le fabricant devrait assurer l'ensemble de la maintenance pour la Suisse uniquement. Celle-ci devrait assumer seule tous les risques de développement, toute la gestion des pièces de rechange et tous les développements nécessaires ainsi que les prolongations de la durée d'utilisation. Cela impliquerait des risques financiers, techniques et militaires élevés.

Prolongés jusqu'en 2030

En 2017, le Parlement a approuvé une prolongation de la durée d'utilisation des F/A-18 jusqu'en 2030. Et 450 millions de francs ont été engagés pour les mesures visant à augmenter la durée de vie de 5000 à 6000 heures de vol par avion.

Mais ces avions doivent être remplacés. Le Conseil fédéral a choisi les F-35 du producteur américain Lockheed Martin. Le gouvernement helvétique avait affirmé que ces avions seraient achetés à un prix fixe. Toutefois, les Etats-Unis réfutent ce point de vue. Selon eux, il n'a jamais été question de prix d'achat fixe. Malgré un surcoût pouvant atteindre 1,3 milliard de francs, le Conseil fédéral maintient l'achat des F-35.

