Le Conseil fédéral refuse de se prononcer sur d’éventuels dommages-intérêts liés au prix des F-35. Il admet toutefois que seule une partie des mandats confiés de gré à gré au cabinet Homburger se justifiait.

Le Conseil fédéral ne se prononce pas sur des éventuels dommages-intérêts à verser de la part des cabinets d'avocats-conseils suite à l'affaire du prix fixe des F-35. Même s'il trouve que les marchés de gré à gré attribués par le Département fédéral de la défense au cabinet Homburger ne sont que partiellement compréhensibles.

C'est aux tribunaux qu'il revient en dernier ressort de statuer sur d'éventuelles prétentions de la Confédération à l'encontre de conseillers externes, a écrit le gouvernement dans ses réponses à deux interventions parlementaires du conseiller aux Etats Pascal Broulis (PLR/VD) et de la commission des affaires juridiques du National publiées jeudi.

Une prise de position publique pourrait porter atteinte à la position juridique de la Confédération, y compris vis-à-vis des partenaires contractuels de ce marché d'armement. Le Conseil fédéral a toutefois proposé aux commissions parlementaires compétentes de les informer à titre confidentiel.

En acceptant ce postulat, le gouvernement a aussi déclaré être prêt à examiner, dans un rapport, les structures juridiques et la gestion des risques au sein de l'Office fédéral de l'armement (Armasuisse) en matière d'acquisitions d'armement à l'international. La question concrète de la responsabilité n'y sera pas traitée.

50 mandats sur 61 attribués de gré à gré

Dans le cadre des négociations sur le F-35, le Département fédéral de la défense (DDPS) avait mandaté le cabinet d'avocats zurichois Homburger pour des conseils et des avis juridiques sur la question du prix fixe, sans appel d'offres, pour un montant d’environ 2,5 millions de francs. Dans sa réponse à M. Broulis, le Conseil fédéral a admis que, du point de vue actuel, une attribution de gré à gré ne se justifiait, dans le cas présent, que pour une partie des prestations fournies.

Entre 2022 et 2025, le DDPS a dépensé au total près de trois millions de francs pour 61 mandats juridiques externes dans le domaine de l'armement et de la défense. Parmi ceux-ci, cinquante ont été attribués de gré à gré et onze dans le cadre d'une procédure sur invitation. Entre-temps, Armasuisse a conclu des contrats-cadres avec plusieurs cabinets d'avocats afin d'éviter tout conflit d'intérêts.

La commission de gestion du Conseil national avait révélé début septembre qu'aucun prix forfaitaire n'avait jamais été convenu avec les Etats-Unis pour les avions F-35. En raison des surcoûts, le Parlement a approuvé un crédit supplémentaire de 394 millions de francs.