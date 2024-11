Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

ATS Agence télégraphique suisse

La cagnotte de l'Euro Millions d'une valeur de 197,9 millions est tombée ce mercredi soir. Pour gagner, il fallait jouer les numéros 7, 11, 25, 31 et 40 et les étoiles 9 et 12. Lors du prochain tirage vendredi, 16 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande. Cette loterie transnationale est proposée dans douze pays européens, dont la Suisse et le Liechtenstein.