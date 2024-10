Avec UBS Football Skills, les enfants et jeunes adeptes du ballon rond testent leurs compétences. Shania et Carla sont de la partie. Qu’est-ce qui motive ces deux jeunes prodiges et comment leurs familles les soutiennent-elles?

Devenir footballeuses professionnelles. Voilà le rêve de Shania (11 ans) et Carla (10 ans). Pour se rapprocher de leur objectif, les deux jeunes talents s’entraînent trois fois par semaine, sans oublier le match du samedi. Depuis plus de deux ans, les deux footballeuses en herbe peuvent même perfectionner leurs compétences grâce à l’application web UBS Football Skills, une plateforme pour la communauté footballistique suisse. A chaque nouvel exercice, elles démontrent ce qu’est le véritable girl power.

Chaque mois apparaissent de nouveaux exercices que les enfants peuvent apprendre via cette application éducative et novatrice. Une fois un exercice réussi, ils enregistrent et téléchargent une vidéo. Pour les clubs dont les entraîneuses et entraîneurs utilisent déjà l’application UBS Football Skills, il suffit de scanner un code QR. Et les points seront automatiquement attribués.

A la fin, la personne qui maîtrise le plus de gestes techniques l’emporte. Les deux jeunes filles sont en tête du classement, sans qu’aucune concurrence ne puisse les rattraper. «On se motive l’une l’autre», confie Carla. «Avec l’application, on apprend des gestes qu’on peut reproduire en entraînement ou en match», ajoute Shania.

Les deux talents puisent leur inspiration sur UBS Football Skills. Photo: Valeriano Di Domenico

Le défi, un projet de famille

Pour Shania et Carla, UBS Football Skills est un véritable projet familial. «Dès qu’un nouveau geste technique apparaît, toute la famille va sur le terrain», raconte Rosanna, la maman de Carla. Nadine, la maman de Shania, renchérit: «La motivation est immense, et nous sommes toujours là pour les soutenir.» Ensemble, ils s’entraînent jusqu’à ce que le geste soit maîtrisé. Shania ne peut s’empêcher de rire en ajoutant: «Mais ma maman ne sait pas jouer au foot!» Carla répond: «La mienne sait au moins jongler un peu!» Et que dire des pa

Leurs compétences préférées? Le jonglage et le «calf catch», qu’elles s’amusent à démontrer en vidéo. Un geste technique qu’elles doivent encore maîtriser est le «around the world», qui consiste à faire tourner le pied autour de la balle pendant qu’elle est en l’air. Comme ici avec Alayah Pilgrim.

Shania (à g.) et Carla rêvent d’une carrière de footballeuses, mais d’abord, elles doivent continuer à s’entraîner. Photo: Valeriano Di Domenico

Des récompenses pour les points accumulés

Shania a déjà eu la chance de recevoir un maillot de son idole, Noemi Ivelj, tandis que Carla a un maillot d’Ana Maria Marković. Ces deux joueuses professionnelles ont fait leurs armes au GC, le même club que Shania et Carla, qui ont récemment quitté le FC Baden Wettingen. Qui sait? Peut-être que Shania et Carla suivront un jour leurs traces et joueront pour l’équipe première, ou même pour l’équipe nationale. Elles adorent déjà les soutenir lors des matchs internationaux et continueront à les supporter lors de l’EURO 2025, qui aura lieu l’été prochain. En attendant, elles cumulent des points dans l’application pour leurs gestes techniques appris, et testent leurs connaissances footballistiques grâce au mode quiz. Et la question qui reste en suspens est: sont-elles déjà plus fortes que leurs papas?