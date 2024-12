Rendez-vous, échéances, obligations... et si on faisait une pause pour souffler? Offrir de son temps, volontairement, peut tout changer. Mais combien d’entre nous prennent réellement ce temps? Nous sommes allés poser la question à des passants.

Article rémunéré, présenté par CSS

Le quotidien exige beaucoup de nous: performance, rapidité, efficacité. Les rendez-vous s’enchaînent, la liste des tâches semble interminable, et les journées sont toujours trop courtes. On accomplit ses devoirs, la tête dans le guidon et c'est souvent trop tard quand on se rend compte de ce qu'on a laissé de côté. Ce qui compte vraiment, au fond, c'est le temps partagé avec les personnes qui enrichissent notre vie. Un temps qui ne doit pas forcément être planifié ni productif. Juste un moment ensemble, pour une conversation, un sourire ou un instant de connexion.

Une soirée de jeux en famille, où tout le monde est réuni autour d’une table à rire ensemble. Une promenade avec des amis, où les discussions sont aussi bénéfiques que l’air frais. Ce sont ces moments qui réchauffent le cœur et renforcent les relations, des instants qui relèguent le quotidien agité au second plan. Mais ils restent trop rares.

Pour comprendre ce que les gens pensent de ce sujet, on est allé à leur rencontre. Avec une question simple pour les faire réfléchir: «Pour quelle activité manquez-vous de temps? Et à qui aimeriez-vous offrir du temps?» Les réponses qu'on a reçues étaient honnêtes, touchantes et souvent empreintes de réflexion.

Notre temps est précieux – et la façon dont nous le vivons fait toute la différence Avec la campagne «Temps de vie», la CSS invite chacun à gérer son temps de manière plus consciente et à le partager avec les personnes qui comptent pour eux. Sur css.ch/offrirdutemps, vous pouvez facilement créer et envoyer des bons numériques pour du temps partagé – prêts à l'emploi ou personnalisés. Offrez un moment ensemble qui restera gravé dans les souvenirs. En tant que partenaire santé, la CSS soutient les personnes en Suisse à relever les défis de la vie avec force et confiance. En effet, une gestion consciente de son temps de vie peut contribuer à créer plus d'épanouissement et de qualité de vie.

Quand un bon pour du temps en dit plus que des mots

Un homme s’est arrêté pour répondre: «Je passerais du temps avec mon papa!» Ses mots reflètent ce que beaucoup ressentent: dans le tourbillon du quotidien, il manque souvent un espace pour les relations qui comptent le plus. Une jeune femme, quant à elle, a pensé à sa famille en entendant la question. En prenant le bon symbolique pour du temps entre ses mains, on a senti l'émotion. Elle a souri et déclaré: «J’inviterais ma maman à prendre un café.»

Un petit cadeau, comme un bon pour du temps partagé, peut avoir bien plus de signification qu’il n’y paraît. C’est une invitation à s’arrêter et à réfléchir à ce qui est vraiment important dans la vie. Et vous, à qui l'offririez-vous et pour faire quoi?