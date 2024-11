Article rémunéré, présenté par Coop

Le Littoral Centre Allaman est un des plus vastes centres Coop de Suisse romande. Les allées sont grandes et larges, chacun y pousse son caddie, cherchant dans les étalages ce dont il a besoin. Et puis, au détour d’un rayon, telle une oasis, voilà l’îlot fraîcheur, et l’ambiance change. C’est un grand espace ouvert, une place du marché avec des artisans produisant des aliments frais et les proposant à une clientèle ravie de pouvoir discuter avec eux.

A la boulangerie, on ne se contente pas de vendre du pain: on le fabrique en direct et une bonne odeur flotte dans l’air. Même le levain est maison, et trois chambres de fermentation sont à disposition des boulangers qui cuisent du pain pour garnir le rayon, selon la demande, tout au long de la journée.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

C'est là qu'Alberto Duarte répond en ce moment aux questions d'une cliente qui vient lui demander des conseils de préparation. Les bouchers ont du pain sur la planche : ils doivent préparer les barquettes de viande pour les présentoirs de comptoir, faire mariner la viande et la découper. Ensuite, ils servent aussi l'espace traiteur, qui propose surtout de magnifiques plateaux de viande séchée ou de charcuterie. Il y a d'ailleurs aussi des plateaux de service qui contiennent du fromage. Et c'est parti pour le fromage.

Dans la «Maison des fromages» (en Suisse alémanique, on dit «Chäs-Hüsli"), Rama Harivo Miako et ses trois collègues travaillent 24 heures sur 24 à une température de 14 degrés Celsius. Ils sont les seuls dans le secteur des produits frais à porter une doudoune toute l'année. Ici, où les meules de fromage sont également affinées, les clientes et clients peuvent acheter du fromage à la coupe. L'odeur épicée rappelle celle d'une fromagerie d'alpage.

Rama Harivo Miako, 32 ans, fromagère Même lorsqu’il fait très chaud, elle travaille au frais. Dans sa boutique, il fait en permanence 14 degrés, avec un taux d’humidité de 90%. C‘est parce qu’une partie des fromages qu’elle propose sont affinés sur place. Rama Harivo Miako adore le monde du fromage et, actuellement, elle s’accorde peu de loisirs pour étudier les fromages suisses, elle qui vient de France avec des origines malgaches. Elle apprécie beaucoup les différents gruyères, avec une prédilection pour ceux qui ont treize mois de maturité. On la sent vraiment en harmonie avec ses produits. Elle est toujours heureuse de faire goûter et découvrir à ses clients quelques-uns des deux cents fromages qu’elle garde en rayon. Même lorsqu’il fait très chaud, elle travaille au frais. Dans sa boutique, il fait en permanence 14 degrés, avec un taux d’humidité de 90%. C‘est parce qu’une partie des fromages qu’elle propose sont affinés sur place. Rama Harivo Miako adore le monde du fromage et, actuellement, elle s’accorde peu de loisirs pour étudier les fromages suisses, elle qui vient de France avec des origines malgaches. Elle apprécie beaucoup les différents gruyères, avec une prédilection pour ceux qui ont treize mois de maturité. On la sent vraiment en harmonie avec ses produits. Elle est toujours heureuse de faire goûter et découvrir à ses clients quelques-uns des deux cents fromages qu’elle garde en rayon. plus

A quelques pas de là, autre ambiance, c’est la boucherie. Derrière le comptoir et à côté de la chambre de maturation où rassissent de belles pièces de boeuf limousin, on fabrique des saucisses et ficelle des rôtis. Alberto Duarte répond à une cliente qui lui demande quelques conseils de cuisson. Les bouchers ne chôment pas, il faut préparer des barquettes de viande pour les présentoirs, faire mariner, découper, sans oublier de fournir l’espace traiteur qui propose notamment de superbes plateaux de viande séchée ou de charcuterie. A propos des plateaux, certains contiennent aussi du fromage. Et si on allait faire un tour à la fromagerie?

Passion et tradition: l’art culinaire chez Coop Les traditions artisanales culinaires sont profondément enracinées en Suisse. Chez Coop, nous proposons des produits artisanaux qui se distinguent par leur unicité. En plus de nos partenaires, nos collaborateurs préparent chaque jour avec amour des délices frais sous vos yeux. Découvrez dès maintenant l’art culinaire de Coop en ligne, et faites-vous livrer directement chez vous des produits de nos comptoirs. Profitez de la richesse de nos boulangeries, boucheries et bien d'autres rayons de fraîcheur, en toute simplicité depuis chez vous. Feuilletez notre magazine en ligne et plongez dans le savoir-faire culinaire de Coop. Les traditions artisanales culinaires sont profondément enracinées en Suisse. Chez Coop, nous proposons des produits artisanaux qui se distinguent par leur unicité. En plus de nos partenaires, nos collaborateurs préparent chaque jour avec amour des délices frais sous vos yeux. Découvrez dès maintenant l’art culinaire de Coop en ligne, et faites-vous livrer directement chez vous des produits de nos comptoirs. Profitez de la richesse de nos boulangeries, boucheries et bien d'autres rayons de fraîcheur, en toute simplicité depuis chez vous. Feuilletez notre magazine en ligne et plongez dans le savoir-faire culinaire de Coop. L'artisanat Coop, à portée de clic

Rama Harivo Miako et ses trois collègues travaillent en permanence dans un environnement à 14 degrés, ce sont les seuls de l’îlot fraîcheur à porter des doudounes toute l’année. Ils accueillent les clients dans leur Maison des fromages où on peut en acheter à la coupe et où des meules sont en cours d’affinage. Ça sent bon, on se croirait dans une fromagerie d’alpage. L’assortiment est composé d’environ deux cents variétés de fromages à pâte dure ou molle, de vache, de chèvre ou de bufflone. L’avantage, dans ce gourmand petit chalet, c’est qu’on peut déguster les fromages et en acheter l’exacte portion souhaitée. Mais le plus important, c’est que les clients gourmets peuvent demander des conseils, découvrir des produits et échanger avec ces spécialistes passionnés par leurs produits.

Passionné, Guillaume Blanc l’est sans conteste. Responsable de la poissonnerie, il a grandi au bord de la Méditerranée, près de Marseille, et le poisson, il en parle avec amour et gourmandise. Aujourd’hui, il propose sur la glace de son étalage des filets de perches, du turbot, des filets de saumon, de la dorade, du sandre, des filets d’omble chevalier… Il fume aussi dans son fumoir, une partie des poissons. C’est délicieux.

Des sandwichs qui ont un goût «comme à la maison»

Au centre de ce beau marché se trouve l’espace traiteur. Ana Baptista en est co-responsable. Le matin, avec son équipe, elle prépare une centaine de sandwichs bien gourmands, «comme à la maison», mais aussi des croissants au jambon et autres snacks. Ensuite, il faut faire les pizzas, mettre les poulets à griller, découper le roastbeef et le carpaccio, préparer le vitello tonnato… Bref, ça n’arrête pas. Et n’oublions pas les différents plateaux traiteurs que l’on peut commander ici, composés de viande séchée ou de charcuterie, de fromages, de légumes…

Dans l’espace traiteur se trouve aussi la pâtisserie gérée par Susana Gomes. Celle-ci vient de rejoindre son royaume sucré après avoir donné un coup de main à la boulangerie. Ça, c’est une autre des spécificités de l’îlot fraîcheur: tout le monde s’entraide. Tout en appliquant du glaçage sur les mille-feuilles, elle nous détaille toutes les douceurs disponibles ici et les nombreuses tourtes faites maison qu’on peut lui commander. Pendant ce temps, son collègue fourre avec soin des éclairs au chocolat.

Susana Gomes, 44 ans, pâtissière Responsable du secteur pâtisserie, elle est à l’aise aussi bien avec la ganache au chocolat qu’avec le levain, le façonnage des choux ou celui des pains. Il faut dire que Susana Gomes a un CFC de confiseuse-pâtissière-glacière et qu’elle connaît bien la Coop où elle travaille depuis vingt-trois ans. Durant son apprentissage, à Rolle, elle était passionnée par tout ce qui avait trait au chocolat. Aujourd’hui, elle est très contente de pouvoir faire usage de sa créativité et de travailler les décorations des tourtes en fonction des commandes spéciales des clients. Sa pâtisserie préférée? «Le trianon, c’est un biscuit aux amandes avec un praliné noisettes-amandes et une mousse au chocolat.» Responsable du secteur pâtisserie, elle est à l’aise aussi bien avec la ganache au chocolat qu’avec le levain, le façonnage des choux ou celui des pains. Il faut dire que Susana Gomes a un CFC de confiseuse-pâtissière-glacière et qu’elle connaît bien la Coop où elle travaille depuis vingt-trois ans. Durant son apprentissage, à Rolle, elle était passionnée par tout ce qui avait trait au chocolat. Aujourd’hui, elle est très contente de pouvoir faire usage de sa créativité et de travailler les décorations des tourtes en fonction des commandes spéciales des clients. Sa pâtisserie préférée? «Le trianon, c’est un biscuit aux amandes avec un praliné noisettes-amandes et une mousse au chocolat.» plus

Dans l’espace fraîcheur du Littoral Centre Allaman, on trouve de quoi se régaler de l’entrée au dessert en passant par le fromage, le tout servis par des artisans souriants et passionnés. Miam!