Article rémunéré, présenté par Chicorée

Velours et soie

Avec ces matières, on ne peut pas se tromper, car la brillance du velours et de la soie confère automatiquement une touche d’élégance à n’importe quelle tenue. Vous êtes plutôt du genre à avoir froid? Alors optez pour la veste «Catty Jacket» rose à manches longues de Chicorée, 12.45 francs, et le pantalon «Catty Pants» assorti, 8.45 francs. Au contraire, vous avez tout le temps chaud? Alors privilégiez le débardeur «Catty Top», 7.95 francs, et le short «Catty Shorts» vert, 7.95 francs. Deux assortiments disponibles en rose, vert, bleu et noir.

Pilou-pilou et mélange de motifs

Les carreaux sont le motif élégant par excellence, très appréciés sur les blazers et les robes bien sûr, mais aussi sur le confortable pantalon «Cozy Print Pants» de Chicorée, 9.95 francs. Que vous optiez pour des carreaux bleus, roses ou beiges, veillez à assortir la couleur de la veste à capuche «Cozy Jacket», 24.95 francs, à celle du pantalon. C’est la garantie d’un look parfait. Vous souhaitez ajouter une touche discrète à votre tenue avec des chaussettes à motifs? Alors les chaussettes «Heart Cosy Duo», 8.95 francs, sont l’article idéal. Ici aussi, veillez à bien assortir le coloris de fond pour un mélange de motifs réussi.

Vous trouverez ici tous les basiques pour un look parfait Avec plus de 170 magasins dans tout le pays, la marque de mode suisse Chicorée vend plus de 15 millions de pièces par an. Son immense choix lui permet de répondre à toutes les envies et tous les goûts. En plus de modèles ultra-tendance, Chicorée propose aussi toute une sélection de basiques incontournables au meilleur prix.

Sweat à capuche et chaussons

À la maison, vous êtes plutôt du genre à privilégier un look simple et élégant? Alors cet assortiment est fait pour vous: combinez le sweat à capuche «Cozy Hoody» de Chicorée, 19.95 francs, et le pantalon «Cozy Pants» écru assorti, 9.95 francs, ou le sweat à capuche «Cozy Hoody» et le pantalon «Cozy Pants» gris foncé. Le principal est de bien veiller à choisir une tenue unie, ton sur ton. Et pour finaliser le tout, enfilez les chaussons «Mora Slippers», 9.95 francs, également assortis au sweat et au pantalon.

Poncho et motif oursons

Vous savez ce qui est génial avec le poncho «Cozy Print Poncho 2» de Chicorée à 29.95 francs? C’est que vous pouvez porter un legging ou un pantalon de survêtement en dessous, ou bien rien du tout: c’est comme vous préférez! En effet, grâce à sa coupe extra-longue, des chaussettes chaudes ou des chaussons confortables tels que les «Mora Slippers», 9.95 francs, suffisent pour compléter votre look.

(respectivement) Pyjama et motif oursons

Quoi offrir quand la personne a déjà tout? Notre suggestion: un pyjama comme le «Nordic Pj Set 2» de Chicorée, 29.95 francs, avec son joli motif oursons! Le principal avec un pyjama, c’est qu’il soit confortable, donc vous pouvez le prendre une taille au-dessus de celle de d’habitude – le plus important, c’est qu’il ne serre pas pendant le sommeil. Là encore, les chaussettes «Heart Cosy Duo», 8.95 francs, apporteront la touche finale douillette, pour un maximum de confort de la tête aux pieds.