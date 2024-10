Maux de gorge, douleurs au ventre ou fièvre? Le «symptom checker» Ada vous aide à évaluer vos symptômes et vous fournit une recommandation. Grâce à l’IA et à une base de données complète, cet outil constitue une alternative rassurante aux recherches en ligne.

Il est tard, vous êtes confortablement installé dans votre canapé et vous vous sentez de plus en plus mal. Une gorge irritée, un peu de fièvre, un tiraillement dans le dos. Vous tapez rapidement vos symptômes dans la barre de recherche de Google et constatez que les résultats renforcent vos inquiétudes. «Infection grave» ou «maladie chronique» traversent votre esprit alors qu’il ne s’agit que d’un simple rhume.

Plutôt que de paniquer à cause de recherches peu fiables sur Internet, le symptom checker Ada de l'Espace client du Groupe Mutuel vous délivre une évaluation initiale fiable de vos symptômes. Elle est rassurante et repose sur des faits. Qu’il s’agisse de maux de tête, de nausées, de vertiges ou d’autres troubles, l’outil connaît plus de 10'000 symptômes et facteurs de risque ainsi que 3600 maladies. «A l’heure où de plus en plus de personnes ont recours aux recherches en ligne et que nous sommes confrontés à une pénurie croissante de médecins généralistes, cette approche numérique offre une assistance immédiate et fiable», précise Nicolas Höfler, responsable des services digitaux et écosystèmes du Groupe Mutuel. «Sans cesse mis à jour, le symptom checker s’appuie sur les dernières études médicales et garantit une excellente précision de diagnostic grâce à l’utilisation de données et de l’intelligence artificielle.»

Ada est incroyablement facile à utiliser. Après s'être connecté à son Espace client, le système vous guide étape par étape tout au long d'une série de questions pour vous aider à décrire vos symptômes. Ada associe des connaissances médicales à des algorithmes intelligents pour vous montrer rapidement et précisément les causes possibles, qu'il s'agisse d'un rhume ou d'une affection plus grave. Plus vos réponses aux questions posées sont détaillées, plus le diagnostic est précis.

Ada est incroyablement facile à utiliser. Après s'être connecté à son Espace client, le système vous guide étape par étape tout au long d’une série de questions pour vous aider à décrire vos symptômes. Ada associe des connaissances médicales à des algorithmes intelligents pour vous montrer rapidement et précisément les causes possibles, qu’il s’agisse d’un rhume ou d’une affection plus grave. Plus vos réponses aux questions posées sont détaillées, plus le diagnostic est précis.

Ada ne se substitue pas au médecin, mais il vous aide à prendre la bonne décision pour la suite du parcours de soins, sans l’angoisse qui souvent accompagne une recherche superficielle sur Internet.

Ses maux d’estomac n'étaient qu’une indigestion

Sergio, client du Groupe Mutuel, a récemment consulté Ada sur son Espace client suite à des douleurs inhabituelles au ventre après le repas de midi. «J’étais inquiet, mais comme je ne voulais pas me précipiter aux urgences, je me suis servi de l’outil», raconte le jeune homme. «J’ai dû répondre à une série de questions détaillées sur mes symptômes et mes antécédents médicaux et j’ai obtenu en quelques minutes une évaluation qui m’a rassuré.» D’après «Ada», il s’agissait vraisemblablement d’une légère indigestion. «Grâce à Ada, j’ai pu gérer sereinement la situation chez moi. Je recommande vivement le symptom checker à toute personne ayant besoin d’une évaluation initiale rapide.»

Le recours à l’intelligence artificielle dans le secteur de la santé pourrait nous apporter des réponses plus rapides et plus précises aux problèmes de santé. Qu’il s’agisse de simples troubles quotidiens ou d’une première orientation en cas de symptômes plus graves, Ada, disponible 24 h/24 et 7 j/7, complète utilement et de manière innovante les services de santé existants. La prochaine fois que vous aurez l’impression que quelque chose ne va pas n'oubliez pas qu'Ada est à portée de main.