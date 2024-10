Photo: OLIVIER MAIRE

Article rémunéré, présenté par Swiss Wine Valais

Tout a commencé jeudi dernier quand Simon, un ami, m’a proposé de «découvrir la Dôle» le lendemain. Ayant congé ce jour-là, j’accepte: une belle randonnée dans le Jura, ça me fera du bien. J’arrive donc à neuf heures à la gare de Lausanne, équipé en bon randonneur: chaussures de montagne et sac à dos chargé. Simon débarque en tenue de ville, baskets aux pieds. Je le regarde, il me regarde… «On va déguster de la Dôle, le vin valaisan, pas grimper jusqu’au sommet de la Dôle!» déclare-t-il en riant.

J’avais confondu la Dôle, le célèbre vin valaisan, avec la Dôle, le sommet du Jura vaudois. Nous rions de ma méprise avant de prendre le train pour le Valais. En route, Simon me partage ses souvenirs: pour lui, la Dôle évoque les vacances de son enfance, quand ses parents buvaient des petites bouteilles.

Je lui partage que, pour moi, la Dôle m’évoque les montagnes, les pique-niques et les repas en famille dans les restaurants d’altitude, où mes parents commandaient souvent une demi-bouteille.

Étonnant comme un vin peut éveiller autant de souvenirs…

Photo: OLIVIER MAIRE

Porte drapeau du savoir-faire vinicole valaisan

Arrivés en Valais, nous retrouvons Juliette, notre guide pour la journée, qui nous accueille avec un grand sourire. C’est elle qui va nous faire découvrir ce vin historique du Valais.

«Avant de commencer la dégustation, parlons un peu de son histoire, annonce Juliette: la Dôle est apparue en Suisse en 1820, introduite par Augustin Pyramus de Candolle, un botaniste franco-suisse. À l’origine, elle venait de Dole, dans le Jura, où le Gamay dominait. Vers 1850, les premiers plants de Dôle arrivent en Valais. D’abord associé au Gamay, le terme "Dôle" finit par désigner principalement le Pinot noir, puis un assemblage de Pinot noir et de Gamay. C’est l’un des vins suisses les plus emblématiques, apprécié pour son côté convivial.»

«Aujourd’hui, la Dôle est un assemblage de Pinot Noir et de Gamay, où le Pinot Noir domine. Depuis 2021, la composition exige un minimum de 51 % de ces deux cépages, avec des variations qui permettent aux vignerons d’ajouter leur touche personnelle.»

Ainsi, chaque Dôle de chaque producteur peut être légèrement différente de celle du voisin. Intéressant! Simon et moi attendons avec impatience notre premier verre.

Voyage au cœur des saveurs valaisannes

Juliette nous sert une première Dôle AOC de Sion, un assemblage traditionnel de Pinot Noir et de Gamay. Sa robe est rubis, légère et brillante, révélant une belle clarté. Au nez, elle dévoile des arômes de fruits rouges, tels que la cerise et la framboise, accompagnés de notes florales délicates. En bouche, le vin est parfaitement équilibré, avec une acidité rafraîchissante et une finale harmonieuse qui met en valeur sa structure.

Juliette décrit ce vin comme «sans chichi», une simplicité qui me plaît.

Je lui demande avec quels plats l’accompagner et Juliette me répond: «Des viandes blanches, rouges, des poissons... et comme nous sommes en plein dans la saison, la Dôle accompagne très bien un bon plat de chasse»

J’ose demander: «et pourquoi pas avec du fromage? Ou même une fondue?»

«Absolument, et même avec une raclette! Ça peut être une bonne alternative au vin blanc» me répond-elle avec un clin d'œil.

Le second verre est une Dôle de Vétroz. Sa robe tire vers le framboise, légèrement plus soutenue que la précédente, avec une belle transparence. Au nez, ce vin est également fruité, mais il se distingue par des notes épicées de poivre et une touche florale. En bouche, on retrouve des arômes de fruits rouges mûrs. Ce vin me ramène aux dimanches chez ma grand-mère, à ses plats chaleureux partagés en famille.

Je le partage et Juliette me confirme: «La Dôle est un vin convivial qui parle à tout le monde!»

Nous terminons par une Dôle de Salquenen, un assemblage plus complexe incluant du Merlot. Sa robe est plus foncée, tirant vers le violet profond. Au nez, des arômes de grenade et de fruits des bois s'épanouissent, accompagnés de nuances légèrement épicées et herbacées. En bouche, ce vin est plus structuré, avec des tanins fins et soyeux qui apportent une belle longueur.

Dégustez ou redégustez la Dôle, ce vin emblématique du Valais Si vous aussi vous avez des souvenirs de la Dôle, il est temps de raviver ces moments de convivialité et vos souvenirs de ce vin qui allie caractère et tradition. Son assemblage unique de Pinot Noir et de Gamay dévoile une palette de saveurs fruitées et épicées, qui s'adapte aussi bien à vos repas du quotidien qu'à des occasions plus spéciales. Chaque bouteille raconte une histoire de terroir, de savoir-faire et d'authenticité. Alors, laissez-vous tenter par une redécouverte gourmande! Le Valais compte une septantaine d'espaces de dégustation comme celui de Juliette et 162 caves proposent leur propre Dôle du Valais.

Une conclusion gourmande?

Juliette conclut: «On voit que, parmi les Dôles, il y a de vraies différences ce qui fait que tout le monde peut y trouver son compte. Que vous aimiez le style léger et fruité de la Dôle AOC de Sion, la douceur et la complexité de la Dôle de Vétroz, ou la structure plus riche de la Dôle de Salquenen, il y a vraiment quelque chose pour tous les goûts.»

De mon côté, je suis impressionné par cette découverte! La Dôle montre non seulement le talent des vignerons du Valais, mais aussi la belle diversité du vin. Et c’est bien plus qu’un simple vin à déguster; c’est un vrai passeport pour la convivialité. C’est un vin rassembleur, qui réunit autour de la table, que ce soit pour un repas en famille, un barbecue entre amis ou une soirée improvisée. Chaque gorgée évoque des souvenirs et des histoires, et elle rappelle que le vin est avant tout une expérience à partager.

Il est à peine midi quand la dégustation se termine. Après avoir remercié Juliette pour son expertise et sa passion, nous nous dirigeons vers la suite du programme: un restaurant! Nous en avons déjà l’eau à la bouche et Simon tout comme moi sommes impatients de continuer notre découverte autour d’une bouteille de Dôle AOC.