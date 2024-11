Veste ou manteau: quelle option sublimera un pantalon ou une jupe? Nous vous dévoilons les clés pour que votre look soit non seulement chaleureux et confortable, mais aussi résolument stylé!

Article rémunéré, présenté par Chicorée

Vestes d’hiver avec jeans évasés

La «Valley Jacket» de Chicorée, à 29.95 francs et disponible en gris, est très convoitée pour sa teinte tendance. Cette veste se révèle aussi incroyablement pratique, se glissant aisément dans même les plus petites valises. Pour un ensemble harmonieux, associez-la au «Kim Jeans» évasé, à 29.95 francs, et au «Kira Rolli 2» en blanc, à 12.95 francs. Ajoutez une touche délicate avec la ceinture «Basic C.Gurt 1» en taupe, à 9.95 francs, et l’écharpe «Aurelia Schal», à 14.95 francs, pour parfaire ce look.

Veste en teddy avec un jean skinny

La veste en teddy «Amelia Jacke» de Chicorée, à 59.95 francs en coloris camel, possède un charme unique qui ne manquera pas d’attirer la sympathie. Préparez-vous à recevoir de chaleureux câlins de vos proches dès que vous l’enfilerez! Pour mettre en avant cette pièce douillette, optez pour le simple «Kimmy Shirt» en couleur Nature, à 7.95 francs, et le «Naomi Jeans» skinny, à 29.95 francs. Accentuez subtilement l’ensemble avec l’écharpe à motifs «Aurelia Schal», à 14.95 francs.

Avec plus de 170 magasins dans tout le pays, la marque de mode suisse Chicorée vend plus de 15 millions de pièces par an. Son immense choix lui permet de répondre à toutes les envies et tous les goûts. En plus de modèles ultra-tendance, Chicorée propose aussi toute une sélection de basiques incontournables au meilleur prix.

Manteau d'hiver avec une jupe

Le manteau d’hiver est un incontournable si vous souhaitez porter une pièce élégante! Le manteau «Dris Mantel» de Chicorée, à 28 francs, se marie à merveille avec la chic «Tabita Jupe» en similicuir noir, à 34.95 francs. Veillez à choisir une jupe dont la longueur n’excède pas celle du manteau. Complétez votre tenue avec le «Coco Pullover» noir et blanc à 34.95 francs, le bonnet «Elina Beanie» en couleur Nature à 9.95 francs, et l’écharpe «Ulla Schal 1» noire à 9.95 francs, pour une palette de couleurs parfaitement assortie.

Veste bouffante avec un jogging

Comme son nom l’indique, une veste puffer, telle que la veste «Zandra Jacke» de Chicorée, à 39.95 francs en couleur Stone, peut être portée de manière légèrement ample. Pour équilibrer ce look, optez pour des pièces plus ajustées en dessous, comme le «Una Stripe Pullover» à 29.95 francs et le «Angelina Pants» à 34.95 francs. N’oubliez pas un accessoire essentiel: un petit sac comme le «Phonix Phonebag 1», à 16.95 francs, qui complétera parfaitement votre veste oversize.