Marti: pour des vacances en mouvement

Avec Marti partez à la découverte des plus belles régions d’Europe non seulement dans le confort, mais aussi de manière active. Cette entreprise familiale suisse allie voyages en car et programmes d’activités passionnants, mettant l’accent sur le mouvement et la flexibilité. Que ce soit en e-bike le long de côtes pittoresques, en randonnée à travers des paysages idylliques ou lors d’une croisière fluviale-randonnée au fil du Rhône, chaque jour réserve de nouvelles expériences. Les itinéraires soigneusement planifiés permettent d’adapter les étapes journalières à vos envies, et ceux qui le souhaitent peuvent à tout moment se détendre dans le car. Chaque voyage devient ainsi une aventure unique.