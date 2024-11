Peut-on boire du whisky avec des glaçons?

Photo: Getty Images

L'actu en un clic ● Le whisky est le compagnon idéal pour la période de Noël et les occasions spéciales.

● Les whiskies de qualité supérieure se dégustent de préférence purs et lentement.

● Le whisky doit être bu à une température comprise entre 18 et 22 degrés Celsius. L’intelligence artificielle de Blick est encore en cours d’apprentissage et peut faire des erreurs. L’intelligence artificielle de Blick est encore en cours d’apprentissage et peut faire des erreurs. Plus d’infos Envoyer un retour

Article rémunéré, présenté par The Deacon

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Les fêtes de fin d’année approchent, et avec elles, la saison du whisky: cette noble boisson convient aussi bien comme cadeau pour les amatrices et amateurs que comme boisson pour faire la fête. En effet, le whisky est perçu comme un spiritueux raffiné, parfait pour accompagner les occasions spéciales et les rassemblements conviviaux. De plus, ses arômes complexes, mêlant souvent des notes d’épices, de fruits et de bois, se marient idéalement avec les saveurs de Noël, telles que la cannelle, les clous de girofle et le chocolat.

Autant de raisons de savourer un verre de whisky après le repas de fête. Mais comment le boire dans les règles de l’art? Quel verre choisir et faut-il y mettre des glaçons? Notre guide du whisky pour les fêtes vous livre les conseils essentiels!

Dans quel verre boire le whisky?

Le verre classique pour le whisky est le tumbler, qu’il soit rond ou carré, avec un fond épais, idéal pour maintenir la température de la boisson. Le whisky écossais blended THE DEACON se déguste idéalement dans un tumbler. Pour un single malt, le verre tulipe (ou nosing glass) est recommandé, notamment pour les dégustations.

Quelle est la température de dégustation idéale?

Le whisky doit être dégusté à une température comprise entre 18 et 22 degrés Celsius, soit à température ambiante, afin que ses arômes puissent pleinement se développer.

The Deacon Blended Scotch Whisky THE DEACON est un blended scotch haut de gamme, élaboré à partir de whiskies soigneusement sélectionnés dans les régions historiques d’Islay et de Speyside. L’inspiration pour son design emblématique provient des alambics traditionnels en cuivre utilisés dans le processus de distillation. THE DEACON est un mélange magistral de whiskies de malt fumé du continent et de malt tourbé d’Islay, lui conférant ainsi une complexité riche et fumée. Les single malts de l’île d’Islay se distinguent par leur goût tourbé, tandis que ceux de la région continentale du Speyside évoquent la chaleur d’un feu de camp avec leur goût fumé. En vente chez Coop et Denner. THE DEACON est un blended scotch haut de gamme, élaboré à partir de whiskies soigneusement sélectionnés dans les régions historiques d’Islay et de Speyside. L’inspiration pour son design emblématique provient des alambics traditionnels en cuivre utilisés dans le processus de distillation. THE DEACON est un mélange magistral de whiskies de malt fumé du continent et de malt tourbé d’Islay, lui conférant ainsi une complexité riche et fumée. Les single malts de l’île d’Islay se distinguent par leur goût tourbé, tandis que ceux de la région continentale du Speyside évoquent la chaleur d’un feu de camp avec leur goût fumé. En vente chez Coop et Denner. En savoir plus

Quelle quantité verser?

Le mot dram est employé pour qualifier le verre de whisky typique, surtout en Ecosse. Il correspond à une quantité d’environ 20 à 40 ml, ou plus, selon la générosité de la personne qui sert. Mais en principe, un dram symbolise une consommation réfléchie et savoureuse du whisky.

Comment boire correctement un whisky?

Les whiskies de grande qualité se savourent de préférence purs, car c’est ainsi que leurs nuances de goût sont le mieux mises en valeur. Pour une expérience parfaite, il est conseillé de boire lentement, en petites gorgées, pour permettre aux arômes de se déployer sur la langue et le palais.

Signature Drink: Hot Toddy Le Hot Toddy est une boisson chaude classique, idéale pour la saison froide. Ingrédients: ● 50 ml de whisky Deacon ● 1 cuillère à café de miel ● Le jus de 1/2 citron ● 200 ml d’eau chaude ● Bâton de cannelle ou clous de girofle (facultatif) ● Rondelle de citron (facultatif) Préparation: Faire bouillir l’eau, puis la laisser refroidir légèrement. Dans une tasse ou un verre, mélanger le whisky, le miel et le jus de citron, puis verser l’eau chaude. Ajouter les épices selon les goûts et garnir d’une tranche de citron. Le Hot Toddy est une boisson chaude classique, idéale pour la saison froide. Ingrédients: ● 50 ml de whisky Deacon ● 1 cuillère à café de miel ● Le jus de 1/2 citron ● 200 ml d’eau chaude ● Bâton de cannelle ou clous de girofle (facultatif) ● Rondelle de citron (facultatif) Préparation: Faire bouillir l’eau, puis la laisser refroidir légèrement. Dans une tasse ou un verre, mélanger le whisky, le miel et le jus de citron, puis verser l’eau chaude. Ajouter les épices selon les goûts et garnir d’une tranche de citron.

Peut-on mettre des glaçons dans le whisky?

C’est la grande question. Pour les connaisseuses et les connaisseurs, les glaçons sont un non absolu: ils modifient la température de dégustation, anesthésient les papilles et diluent les saveurs. Cependant, il n’existe pas de bonne ou de mauvaise manière de déguster le whisky, c’est une question de goût personnel. Celles et ceux qui préfèrent une boisson plus fraîche ou plus rafraîchissante peuvent choisir d’ajouter quelques glaçons. Ils peuvent aussi aider à adoucir les arômes si le whisky est un peu trop fort.

Puis-je diluer avec de l’eau?

«Quand quelqu’un me demande si je veux de l’eau avec mon scotch, je réponds: “j’ai soif, je ne suis pas sale”», disait le comédien Joe E. Lewis. Néanmoins, l’eau est moins mal vue que les glaçons: quelques gouttes d’eau dans le whisky peuvent en effet libérer des arômes en modifiant la structure chimique des molécules.

Signature Drink: Deacon Cola Le Deacon Coca est un cocktail rafraîchissant, rapide à préparer, idéal pour les moments conviviaux. Ingrédients: ● 50 ml de whisky Deacon ● 150 ml de coca ● Des glaçons ● Rondelle de citron vert ou de citron (facultatif) Préparation: Remplir un verre de glaçons et y verser le whisky. Ajouter ensuite le coca et mélanger doucement. Garnir, au choix, d’une rondelle de citron vert ou de citron. Le Deacon Coca est un cocktail rafraîchissant, rapide à préparer, idéal pour les moments conviviaux. Ingrédients: ● 50 ml de whisky Deacon ● 150 ml de coca ● Des glaçons ● Rondelle de citron vert ou de citron (facultatif) Préparation: Remplir un verre de glaçons et y verser le whisky. Ajouter ensuite le coca et mélanger doucement. Garnir, au choix, d’une rondelle de citron vert ou de citron.

Quelles boissons mélanger avec le whisky?

Parmi les classiques des cocktails au whisky, on trouve le Old Fashioned et le Whisky Sour. Vous pourrez les découvrir, ainsi que d’autres suggestions pour Noël, dans les recettes proposées au cours de cet article!

Que puis-je manger avec du whisky?

Pour un apéritif de Noël autour du whisky, des fromages doux, du jambon, de la viande fumée ou du pain noir sont des snacks parfaits. Le whisky peut également être utilisé en cuisine, pour mariner des poissons ou pour flamber des plats.

Comment marquer des points pendant la tournée de whisky?

La convivialité est de mise pour déguster le whisky dans les règles de l’art. Il arrive parfois qu’une personne se vante de ses connaissances. Pour faire bonne impression, vous pouvez toujours glisser quelques faits intéressants sur le whisky!

Signature Drink: The Old Fashioned Le Old Fashioned est un cocktail intemporel, célèbre pour son goût puissant et harmonieux. Ingrédients: ● 50 ml de whisky Deacon ● 1 morceau de sucre ● 4 traits d’Angostura Bitter ● Zeste d’orange Préparation: Arroser le morceau de sucre d’Angostura Bitter et l’écraser. Ajouter ensuite le whisky Deacon et mélanger avec des glaçons. Garnir de zestes d’orange. Le Old Fashioned est un cocktail intemporel, célèbre pour son goût puissant et harmonieux. Ingrédients: ● 50 ml de whisky Deacon ● 1 morceau de sucre ● 4 traits d’Angostura Bitter ● Zeste d’orange Préparation: Arroser le morceau de sucre d’Angostura Bitter et l’écraser. Ajouter ensuite le whisky Deacon et mélanger avec des glaçons. Garnir de zestes d’orange.