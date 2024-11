Photo: Shutterstock

Le budget moyen pour les cadeaux se situera entre 300 et 500 francs suisses

Article rémunéré, présenté par Yuh / Écrit par Romain Wanner

Plus d'1% d'inflation, presque 50% d'augmentation du prix de l'électricité en deux ans et plus de 8% d'augmentation des primes de caisses maladies: tout augmente. Et j'ai eu le sentiment que cette année, ça a été difficile pour de nombreux foyers suisses. Mais décembre est à nos portes et avec lui viennent les cadeaux de Noël. Est-ce qu'après une année plus modeste comme 2024, il restera le même que les années précédentes?

Au début, ce n’est jamais facile d’aborder des passants, mais je prend rapidement confiance. Le premier qui daigne me répondre, c’est Mike*, 30 ans. Malgré le vent, il prend quelques instants pour me parler. «Quel est ton budget pour les cadeaux de Noël, cette année?», lui demande-je. «Environ 500 francs», me répond cet élégant jeune homme habillé d’un caban bleu-roi et emmitouflé dans une grosse écharpe. Un budget qu’il prend sur son épargne de l’année. Il me confie ne pas être trop dépensier en général, et qu’il a donc toujours des sous de côté.

Plus loin, après avoir essuyé quelques refus de personnes trop pressées, je croise Clara*. Cette jeune infirmière de 26 ans, me confie qu’elle va laisser environ 300 francs dans les magasins pour gâter ses proches. Un montant toutefois un peu inférieur à celui de l’an passé. Intéressant.

Après quelques rues, quelques réponses et de nombreux refus, la lumière du jour faiblit et j’ai froid. Je rentre donc au bureau. Et je décide d'utiliser les réseaux sociaux pour continuer mon petit sondage. Peut-être que les gens seront plus prolifiques derrière un écran? J’y obtiens le témoignage de Mélanie*. Cette enseignante de 29 ans m’explique dépenser un peu plus de 500 francs. Mais l’avantage, c’est que la dépense se tasse sur plusieurs mois, car elle offre principalement des “expériences” à ses proches, notamment des repas ensemble, qui se feront ainsi en début d’année prochaine. Un budget qu'elle estime tout à fait semblable aux autres années.

Au total, j’ai accumulé une douzaine de témoignages, un peu plus de femmes que d’hommes toutefois, pour un âge moyen d’environ trente ans. Selon mon petit sondage, les gens estiment qu’ils vont dépenser en moyenne entre 300 et 500 francs pour faire leurs cadeaux de Noël. Un budget que les passants estiment globalement inférieur à celui de l’année dernière! Ça colle avec les résultats de l'étude de EY. Certains des répondants m’ont même expliqué que décembre sera plutôt un mois de restriction, à manger des pâtes ou en tous les cas avec moins de sorties, afin de débloquer des fonds.

Ce que je trouve intéressant, c’est que je n’ai trouvé personne qui allait augmenter son budget cadeau cette année! Un peu logique sans doute vu la période.

Et c’est justement dans ce contexte d’efforts financiers que des solutions créatives peuvent faire la différence. En quête d’idées pour alléger un peu la pression et libérer des sous pour régaler les autres pendant les fêtes de fin d’année, j’ai pensé à une initiative qui pourrait en inspirer certains pour débloquer un peu plus de fonds pour leurs cadeaux de Noël: les Money Challenges, que Yuh propose sur sa page YuhLearn!

Je propose donc de commencer, dès lundi, pour quatre semaines de challenges afin d’augmenter notre budget cadeau, en réalisant un challenge par semaine!

Semaine 1 (du 25.11 au 1.12): les petites coupures!

Pour chaque achat pendant la semaine, on va mettre la petite monnaie pour arrondir à 10 francs au-dessus, de côté pour les cadeaux. Ainsi, un café à 3.40 francs, fera 6.60 d’épargne. Sur une semaine, ça devrait gentiment faire une petite vingtaine de francs disponibles pour les cadeaux.

Semaine 2 (du 2.12 au 8.12): le jeu du dé

Chaque jour, on lance un dé à six faces et on met le montant de côté pour les cadeaux. En sept jours, on aura en moyenne 24.5 francs de côté.

Semaine 3 (du 9.12 au 15.12): 1+1+1…

Chaque jour, on va mettre un franc de côté de plus que la veille. En démarrant par un franc, le lundi, le dimanche on aura 28 francs pour faire des cadeaux à nos proches!

Semaine 4 (du 16.12 au 22.12): le challenge du froid dehors!

Tous les jours, on va regarder la température maximale dans la ville où on est. Et on va mettre ce montant en francs de côté. Vu que ce sera l’hiver, normalement ça ne va pas être trop cher. Mais on pourra quand même même entre 2 et 6 francs de côté par jour!

En tout, grâce à ces challenges, votre budget cadeau devrait augmenter de minimum 80 francs. De quoi faire un joli cadeau de plus à un.e proche!

*noms connus de la rédaction.