Berne présente sa stratégie pour préserver ses forêts

Le canton de Berne adopte une stratégie pour équilibrer les interactions entre forêts, gibier et population. L'objectif est de garantir un rajeunissement forestier diversifié et adapté au climat, tout en préservant des habitats adéquats pour la faune sauvage.

Berne veut améliorer la cohabitation et les interactions entre forêts, faune et population. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Le canton de Berne veut équilibrer les interactions entre les forêts, le gibier et la population afin de pérenniser les milieux forestiers. Il s'est doté d'une stratégie qui montre comment garantir un rajeunissement forestier diversifié et adapté au climat, tout en aménageant des habitats adéquats pour la faune sauvage.

Une expertise de l'Office cantonal des forêts et des dangers naturels (OFDN) a montré que l'équilibre entre forêts et gibier est perturbé dans de nombreuses régions, explique vendredi le canton de Berne dans un communiqué. Par endroits, les chevreuils, les cerfs nobles – dont la hausse des effectifs inquiète – et les chamois exercent une pression trop importante qui entrave le développement autonome de jeunes arbres.

Des «objectifs ambitieux»

Pour élaborer la stratégie cantonale forêt-gibier-habitat, l'OFDN et l'Inspection de la chasse ont consulté les chasseurs, les propriétaires de forêts, les organismes de protection de la nature et les agriculteurs. Cela leur a permis de définir des mesures à prendre autour de quatre champs d'action: la chasse, la gestion forestière, la prévention des dégâts causés par le gibier ainsi que la communication.

Dans le détail, les objectifs fixés visent à réguler les effectifs de gibier de manière ciblée, notamment en tirant davantage de femelles, à promouvoir auprès des propriétaires une gestion des forêts favorisant le rajeunissement naturel tout en permettant d'atteindre les objectifs sylvicoles et à offrir suffisamment d'espaces et de tranquillité aux animaux sauvages tout en protégeant les jeunes arbres. Ces objectifs doivent être atteints en adoptant une approche commune à toutes les parties concernées.

«Nous allons contrôler les progrès réalisés», assure le conseiller d'Etat en charge de l'Environnement Christoph Ammann qui évoque des «objectifs ambitieux». «Les résultats de l'expertise de l'influence du gibier et l'évolution des populations de cerfs nobles, de chevreuils et de chamois sont de bons indicateurs pour les mesurer», ajoute l'élu, cité dans le communiqué.

Ces résultats sont vérifiés tous les deux ans. Les objectifs fixés dans le cadre de la stratégie forêt-gibier-climat doivent être atteints d'ici 2040.