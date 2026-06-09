Le boom de l'IA fait grimper les prix des ordinateurs portables des élèves et des étudiants. Les puces mémoire se font rares, ce qui entraîne des ruptures de stock. Les prix risquent de continuer à prendre l'ascenseur.

Patrik Berger et Nathalie Benn

L'essor de ChatGPT et de l'intelligence artificielle touche durement les étudiants. Les revendeurs de matériel informatique alertent sur la hausse des prix et les risques de pénuries d'organisateurs portables pour les études.

Les appareils répondant aux exigences du modèle BYOD (Bring your own device) sont particulièrement concernés. Ces appareils doivent respecter certaines spécifications, comme un écran tactile, une longue autonomie et une capacité de stockage suffisante. Mais ce sont précisément ces appareils qui pourraient désormais devenir des produits rares, comme le rapporte le quotidien «Freiburger Nachrichten».

D'après les fournisseurs informatiques, cette situation s'explique par le boom mondial de l'IA. De nouveaux centres de données sont construits en permanence pour ChatGPT, Microsoft Copilot et d'autres applications. Ceux-ci consomment d'énormes quantités de mémoire de travail et de stockage SSD – c'est-à-dire exactement les composants qui sont également intégrés dans les ordinateurs portables. «Plus les gens utilisent l'IA, plus il faut de serveurs», explique l'entrepreneur informatique David Vogelsang de Bösingen (FR).

«Les délais de livraison se sont allongés»

Comme les serveurs et les ordinateurs portables utilisent souvent les mêmes composants, les parents d'élèves et les étudiants en subissent déjà les conséquences. Selon les chiffres du secteur, les ordinateurs portables adaptés à l'école coûtent aujourd'hui déjà 10 à 15% de plus qu'il y a un an. D'autres hausses de prix sont possibles.

Parallèlement, certains modèles pourraient connaître des délais de livraison d'une à deux semaines. Les appareils bon marché seraient en partie épuisés. De nombreux parents repoussent l'achat d'un ordinateur portable jusqu'aux vacances d'été. C'est précisément ce contre quoi les commerçants mettent en garde, selon le «Freiburger Nachrichten».

Blick a interrogé les plus grands détaillants du pays. «Les prix des ordinateurs portables ont augmenté de 30% au cours des douze derniers mois», explique-t-on chez Galaxus. Les prix sont devenus plus volatils. «Celui qui veut s'assurer un certain prix ne peut actuellement plus prendre autant de temps qu'il y a un an. Cela vaut par exemple aussi pour les écoles qui nous demandent des offres», explique un porte-parole de Galaxus. Le commerçant en ligne a besoin de plus de temps pour ses achats que par le passé. «Les délais de livraison se sont allongés.»

«Les composants de mémoire se font rares»

Même son de cloche chez Interdiscount. «La disponibilité est encore bonne pour le moment», déclare une porte-parole en faisant référence à un stock bien rempli. Elle souligne toutefois que «la situation pourrait toutefois évoluer au cours de l'année, car les composants de mémoire tels que les SSD et la mémoire vive – en particulier les versions plus grandes – se font de plus en plus rares».

Les prix auraient augmenté de 15 à 20%. En raison également de la hausse des coûts de transport et de l'augmentation des prix des matières premières. Il n'y aurait actuellement pas de pénurie. La porte-parole d'Interdiscount part toutefois du principe que la demande augmentera encore cet été.

Les étudiants et leurs parents feraient donc bien de se procurer un ordinateur portable avant les vacances d'été. Les prix des appareils ne vont certainement pas baisser dans les prochains mois. Et surtout pas les ordinateurs portables d'entrée de gamme. Pour les appareils moins chers, le coût des puces mémoire représente en effet une part importante du prix total, de l'ordre de 15 à 20%. C'est pourquoi leur prix devrait continuer à augmenter en raison de la pénurie de puces.