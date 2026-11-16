La «Lex Airbnb» entre en vigueur à Berne après l’approbation du Tribunal administratif. La ville limite désormais les locations touristiques pour préserver l’offre de logements. Une décision saluée par les partisans du logement abordable.

Durcissement des règles sur Airbnb à Berne: feu vert de la justice

Durcissement des règles sur Airbnb à Berne: feu vert de la justice

ATS Agence télégraphique suisse

Près de cinq ans après le oui populaire, la ville de Berne peut désormais mettre en oeuvre sa «Lex Airbnb». Le Tribunal administratif cantonal a rejeté un recours contre la révision partielle du règlement sur les constructions adoptée en votation début 2022.

L’Association des propriétaires immobiliers (HEV) de Berne et environs renonce à interjeter appel, a déclaré lundi sa présidente, Simone Richner, à l’agence de presse Keystone-ATS. Pour justifier cette décision, elle invoque l’arrêt rendu en avril 2026 par le Tribunal fédéral concernant la réglementation zurichoise. Selon elle, cet arrêt a permis de clarifier des questions juridiques essentielles.

La «Lex Airbnb» bernoise interdit de louer de manière répétée des résidences secondaires dans certaines parties de la vieille ville pour des durées inférieures à trois mois, si le nombre total de nuitées dépasse 90 par an. La ville entend ainsi garantir l’offre de logements. Le nombre d’annonces Airbnb actives a doublé depuis 2022 pour atteindre 623.

Le tribunal administratif estime que cette atteinte à la liberté de propriété et à la liberté économique est proportionnée, car la location à long terme et l’usage personnel restent possibles.

Les partisans du durcissement de la réglementation saluent cette décision. Lena Allenspach, députée du PS au Grand Conseil, a qualifié cette journée de «bonne nouvelle pour le logement abordable». Elle a émis le souhait que d’autres mesures soient également envisagées en dehors de la vieille ville.