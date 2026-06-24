DE
FR

Drame de Crans-Montana
De nouvelles auditions sur les négligences prévues en juillet

Le chargé de sécurité de Chermignon et l'ancien président Jean-Claude Savoy seront interrogés les 14 et 16 juillet à Sion. Les auditions portent sur des négligences liées au drame de Crans-Montana et des travaux au bar «Le Constellation».
Publié: il y a 36 minutes
Les deux accusés n'avaient pas répondu aux questions lors de leur première audition.
Photo: Keystone
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les auditions en lien avec le drame de Crans-Montana vont se poursuivre dans trois semaines. Deux des 14 prévenus seront interrogés par le pool de procureures, à la mi-juillet. Tous deux n'avaient pas répondu aux questions, lors de leur première audition.

Le chargé de sécurité de l'ancienne commune de Chermignon, en poste jusqu'au 31 décembre 2016, sera auditionné au campus Energypolis de Sion, le mardi 14 juillet, selon une information de Keystone-ATS, confirmée par le Ministère public (MP).

Le 8 avril dernier, l'homme avait refusé de répondre aux questions, comme le Code pénal le lui permet, n'ayant pas eu accès au dossier pénal.

Accès au dossier pénal

Président de la commune de Chermignon de 2009 à 2016, Jean-Claude Savoy est, lui, reconvoqué pour le jeudi 16 juillet. Le 13 mai dernier, il avait également fait valoir son droit de se taire, n'étant pas à connaissance du dossier pénal. Depuis lors, les deux prévenus ont eu accès au document.

A lire aussi
Jean-Luc Addor, avocat de victimes, condamne la lenteur des indemnisations et propose une alternative
Six mois après Crans-Montana
Jean-Luc Addor, avocat de victimes, fustige la lenteur des indemnisations
Une exception valaisanne à l'Office cantonal du feu attise la polémique
Après Crans-Montana
Une exception valaisanne à l'Office cantonal du feu attise la polémique

Leurs auditions porteront, notamment, sur les travaux d'envergure qui ont eu lieu au bar «Le Constellation», en 2015, soit à l'arrivée des époux Moretti.

Dans cette affaire, tous les accusés doivent répondre des mêmes charges, soit: homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence. Depuis sa dernière audition, le 5 juin, Jessica Moretti doit également répondre de faux dans les titres.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vin d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Nutzt die zuckerfreien Kräuterwürfel als sportlichen Power-Garanten vor dem Rennen: Langläufer Nicola Wigger.
Présenté par
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus