En représailles à des sanctions, la Corée du Nord estime que le bureau diplomatique suisse n’a plus de raison d’être.

Pyongyang menace déjà de fermer le bureau diplomatique suisse

Pyongyang menace déjà de fermer le bureau diplomatique suisse

Un mois après son ouverture

ATS Agence télégraphique suisse

L’influente sœur du dirigeant suprême de la Corée du Nord a menacé de fermer le bureau diplomatique de la Suisse à Pyongyang, ouvert fin octobre. Il s’agirait de représailles à des sanctions récemment imposées par Berne, a rapporté mardi l’agence officielle KCNA.

«A mon avis, le bureau diplomatique suisse a spontanément perdu sa raison d’être», a déclaré Kim Yo Jong dans un communiqué, dénonçant les sanctions imposées par la Suisse contre une colonie de vacances en Corée du Nord fréquentée par des enfants russes et chinois.