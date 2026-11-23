ATS Agence télégraphique suisse
L’influente sœur du dirigeant suprême de la Corée du Nord a menacé de fermer le bureau diplomatique de la Suisse à Pyongyang, ouvert fin octobre. Il s’agirait de représailles à des sanctions récemment imposées par Berne, a rapporté mardi l’agence officielle KCNA.
«A mon avis, le bureau diplomatique suisse a spontanément perdu sa raison d’être», a déclaré Kim Yo Jong dans un communiqué, dénonçant les sanctions imposées par la Suisse contre une colonie de vacances en Corée du Nord fréquentée par des enfants russes et chinois.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Quand les clients vous recherchent avec l’IA
Votre entreprise risque-t-elle de rester sur le carreau?
Présenté par
De la Série 3 à la BMW i3
La BMW la plus vendue de tous les temps est désormais électrique