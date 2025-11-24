DE
Deux cambrioleurs arrêtés
Des bijoux volés découverts à la douane dans une miche de pain

Lors d’un contrôle routier à la frontière, les douaniers de Sankt Margrethen ont mis au jour un butin suspect: bijoux, montres et une pièce d’or, parfois cachés dans des miches de pain. Les objets seraient liés à un vol commis dans le canton de Zurich.
Publié: 12:38 heures
Des bijoux probablement issus d'un cambriolage ont été saisis à la douane de Sankt Margrethen (SG).
Des bijoux très probablement issus d'un cambriolage dans le canton de Zurich ont été saisis à la douane de Sankt Margrethen (SG). Une partie du butin était cachée dans une miche de pain.

Les bijoux ont été trouvés mercredi dernier lors du contrôle d'un véhicule immatriculé en France, précise lundi l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF). Le conducteur et le passager sont tous deux des ressortissants roumains.

Bijoux, montres et pièce en or

Les agents ont trouvé dans le compartiment moteur et dans l’habitacle du véhicule divers bijoux, des montres ainsi qu’un «Vreneli» (une pièce ancienne) en or: certains objets avait été dissimulés dans un pain. Selon les premières vérifications, le butin est lié à un cambriolage commis dans le canton de Zurich.

Le conducteur et son passager, ainsi que les objets présumés volés ont été remis à la police cantonale de Saint-Gall. La suite de l'enquête a été confiée à la police cantonale zurichoise.

