Trois interpellations
Des cambrioleurs arrêtés avec l'aide d'un chien à Fribourg

Trois individus, originaires de Libye et d'Algérie, ont été arrêtés mardi à Villars-sur-Glâne (FR) à la suite d'un cambriolage dans une villa. La police cantonale, aidée par le chien Nox, a interpellé les suspects âgés de 16, 31 et 40 ans en possession d'objets douteux.
Publié: il y a 23 minutes
Trois personnes ont été interpellées grâce à l'aide d'un chien de la police cantonale fribourgeoise.
Photo: keystone-sda.ch
Trois personnes ont été interpellées mardi suite à un cambriolage survenu dans une villa de Villars-sur-Glâne (FR), des ressortissants venant de Libye et d'Algérie âgés de 16, 31 et 40 ans. Les policiers ont bénéficié du soutien du chien «Nox» dans leur traque.

La présence des trois individus suspects qui rôdaient dans un quartier de la commune a été signalée par un habitant. Dépêchés sur place, les agents de la Police cantonale Fribourg ont arrêté ces personnes qui venaient de commettre un vol par effraction dans une maison individuelle, indique un communiqué diffusé mercredi.

Des objets de provenance «douteuse»

Dans le cadre de leur dispositif, les gendarmes ont constaté qu’une alarme sonore s’était déclenchée non loin. La piste avec le chien «Nox» a permis l’interpellation des trois auteurs présumés à proximité de leurs méfaits. Ces derniers étaient en possession d’objets de provenance «douteuse».

Auditionnés, les individus ont reconnu s’être rendus illégalement dans une villa. Ils ont été placés en arrestation provisoire et seront dénoncés au Ministère Public, respectivement au Tribunal des mineurs. Une enquête est en cours.

