La Foire aux oignons de Berne a débuté ce lundi à l’aube, malgré la pluie. Des milliers de visiteurs admirent tresses d’oignons et stands colorés avant la traditionnelle bataille de confettis prévue cet après-midi.

Des milliers de personnes affluent à la traditionnelle Foire aux oignons

Des milliers de personnes affluent à la traditionnelle Foire aux oignons

ATS Agence télégraphique suisse

La traditionnel Foire aux oignons (Zibelemärit) a débuté lundi matin à Berne. Des dizaines de milliers de personnes sont attendues pour cette fête populaire dans la capitale fédérale.

Malgré le temps pluvieux, les ruelles ont commencé à s'animer peu après 4 heures, rapporte un journaliste de l'agence de presse Keystone-ATS. Les premiers curieux se promènent sur la Place fédérale et admirent les tresses d'oignons artistiquement tressées.

A la foire, on trouve des tonnes d’oignons, d’ail, de carottes, de poireaux et de salsifis. Mais les curieux y découvrent également de nombreux stands de foire et des étals en plein air. Dès l’après-midi, lors de la bataille de confettis, la foule risque de se densifier.

La Foire aux oignons remonte au XIXe siècle et a toujours lieu le quatrième lundi de novembre.