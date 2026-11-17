Julia, 12 ans, perd peu à peu ses capacités à cause du syndrome de Sanfilippo. Ses parents veulent obtenir au plus vite une thérapie génique de pointe, déjà approuvée aux Etats-Unis mais pas encore en Suisse.

En bref Julia Schmid a 12 ans et souffre du syndrome de Sanfilippo, une forme rare de démence infantile, et perd ses capacités depuis des années

Aux Etats-Unis une nouvelle thérapie génique a été autorisé pour la première fois comme thérapie génique destinée aux enfants jusqu'à 18 ans

Les parents de Julia veulent importer ce traitement mais la prise en charge des coûts et l'autorisation suisse restent incertaines

Sandra Casalini

Ursina et Mario Schmid décrivent le 5 décembre 2019 comme le «jour le plus sombre de leur vie». Ce jour-là, leur fille Julia, alors âgée de cinq ans et demi, apprend qu'elle est atteinte du syndrome de Sanfilippo, également connu sous le nom de démence infantile.

A l'origine du syndrome de Sanfilipo se trouve une anomalie génétique. Celle-ci empêche l'organisme de produire une enzyme indispensable à la dégradation des grosses molécules de sucre dans le cerveau. Ces dernières s'accumulent alors dans les cellules, qui finissent par mourir. Cette accumulation entraîne une détérioration rapide des capacités cognitives et de la mémoire. Depuis son entrée à l'école maternelle, Julia perd progressivement les capacités qu'elle avait acquises et oublie peu à peu tout ce qu'elle a appris.

Fayuvi, une avancée porteuse d'espoir

A l'époque, les médecins assurent aux parents qu'un traitement contre le syndrome verra le jour. Depuis, les parents de Julia et de sa petite sœur Giada continuent de croire en cette perspective. Mais la recherche progresse lentement. En raison de la rareté de maladie, l'industrie pharmaceutique lui accorde peu d'attention. En Suisse, on estime qu'environ six enfants sont actuellement atteints du même syndrome que Julia. Face à cette situation, Ursina et Mario Schmid décident de prendre les choses en main. Ils fondent l'association «Hope for Julia», qui récolte notamment des dons réguliers pour soutenir la recherche.

De l'espoir pour Julia L'association «Hope for Julia» soutient depuis des années la recherche dans la lutte contre le syndrome de Sanfilippo. Avec sa campagne de dons actuelle, elle récolte de l'argent pour financer la thérapie génique Fayuvi destinée aux enfants concernés en Suisse. Tu peux faire un don sur hopeforjulia.ch zVg L'association «Hope for Julia» soutient depuis des années la recherche dans la lutte contre le syndrome de Sanfilippo. Avec sa campagne de dons actuelle, elle récolte de l'argent pour financer la thérapie génique Fayuvi destinée aux enfants concernés en Suisse. Tu peux faire un don sur hopeforjulia.ch Plus

Le 17 septembre 2026, une lueur d'espoir tant attendue apparaît enfin à l'horizon. L'autorité américaine de contrôle des médicaments (FDA) approuve l'UX111, une thérapie génique développée par l'entreprise Ultragenyx et commercialisée sous le nom de Fayuvi, pour les patients jusqu'à l'âge de 18 ans. Cette autorisation signifie que l'efficacité est reconnue et qu'aucun essai clinique supplémentaire n'est requis.

Concrètement, Fayuvi utilise un vecteur viral, c'est-à-dire un virus génétiquement modifié, pour acheminer une copie fonctionnelle du gène défectueux jusqu'au noyau des cellules. Une fois ce gène actif, les cellules peuvent produire l'enzyme qui leur faisait défaut. Celle-ci permet alors de dégrader les molécules de sucre qui s'étaient accumulées dans l'organisme.

Dans l'Union européenne, l'évaluation de la thérapie est toujours en cours. Une autorisation pourrait être accordée en 2027. Une demande d'homologation devrait également pouvoir être déposée en Suisse. Reste ensuite à savoir si l'assurance-invalidité et les caisses-maladie accepteront de prendre en charge le traitement, et à quelles conditions. Son prix catalogue s'élève actuellement à 3,95 millions de dollars américains.

Mais Julia ne peut pas se permettre d'attendre. Elle aura 13 ans en avril prochain et, en l'absence de traitement, son espérance de vie ne dépasserait guère 15 ans. Chaque jour passé sans thérapie, est un jour de plus durant lequel elle risque de perdre des souvenirs et des capacités qu'elle pourrait ne jamais retrouver.

Des souvenirs et des capacités toujours enfouis en elle

Le médicament peut être importé en Suisse, mais son financement reste une grande inconnue. «On nous a conseiller de commencer par discuter avec les médecins des bénéfices et des risques du traitement», raconte Mario Schmid. «Quels risques? Sans ce traitement, nous allons simplement devoir regarder notre fille continuer à décliner, jour après jour, pendant encore deux ou trois ans!»

A ce jour, aucun effet secondaire grave ou susceptible d'engager le pronostic vital n'a été rapporté. En revanche, les chances que Julia retrouve les capacités qu'elle avait perdues sont minces: les cellules cérébrales détruites ne peuvent pas être régénérées.

«Le cerveau possède toutefois une grande plasticité et crée continuellement de nouvelles connexions entres les neurones. Il est donc tout à fait possible qu'elle parvienne à réapprendre certaines choses», explique Ursina Schmid. «Même si son état reste tel qu'il est aujourd'hui, ce serait le plus beau cadeau du monde!» Julia ne parle plus et a besoin d'aide pour marcher et manger. «Pourtant de nombreuses capacités sont toujours présentes dans son subconscient», souligne sa maman. L'été dernier, Julia a même retrouvé les gestes de la nage dans la petite piscine du jardin familial, à Zizers (GR).

Ursina et Mario Schmid sont désormais déterminés à tout mettre en œuvre pour que Julia, ainsi que les autres enfants suisses atteints syndrome de Sanfilippo, puissent bénéficier de ce nouveau traitement dans les meilleurs délais. «Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir ! Même s'il faut pour cela que je chante dans la rue!», lance Mario Schmid.

A l'occasion de la Journée mondiale de sensibilisation au syndrome de Sanfilippo, célébrée le 16 novembre, le couple participe à une vaste campagne de mobilisation et appelle aux dons. De son côté, Ultragenyx défend le prix très élevé du traitement en faisant valoir que les dépenses médicales liées à la prise en charge d'un enfant atteint du syndrome de Sanfilippo sur une période de 15 ans dépasseraient largement les quelque quatre millions de dollars que coûte Fayuvi.

«Refuser la thérapie est moralement condamnable»

C'est là que se situe le problème: aujourd'hui, le diagnostic repose sur une longue série d'examens visant à écarter d'autres maladies. Cette démarche ne débute généralement qu'une fois les premiers symptômes apparus. Pourtant, un dépistage par test enzymatique serait déjà possible dès la petite enfance «Tant que ce dépistage ne sera pas systématiquement proposé, refuser l'accès au traitement aux enfants plus âgé est moralement inacceptable», estime Ursina Schmid.

Et d'ajouter: «Dans le monde entier, nous, parents d'enfants atteints, nous sommes mobilisés. Nous avons contribué à faire avancer la recherche et à récolté des fonds. Il serait donc juste que nos enfants puissent bénéficier des fruits de cet engagement. A l'avenir, lorsque les tout-petits pourront être traités par thérapie génique dès leur plus jeune âge, la maladie n'aura même pas le temps de se déclarer. Ils n'auront besoin d'aucune prise en charge médicale liée au syndrome et pourront mener une vie tout à fait normale. Pour Julia, il est malheureusement trop tard pour envisager un tel scénario. Mais sa vie n'en est pas moins précieuse! Notre fille a une personnalité bien à elle, elle déborde de joie de vivre et sait communiquer avec les autres, même sans paroles. Tout ce que nous souhaitons, c'est pouvoir partager encore le plus de moments possible avec elle.»

Mario Schmid conclut: «Nous continuons à croire en l'avenir. Quelle autre option avons-nous?»