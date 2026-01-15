Le géant orange mène, en collaboration avec les CFF, un test pour les petites boutiques de gare de format MIO. Ces magasins sont une sorte de mini-Migrolino, on y trouve aussi de l'alcool et des cigarettes.

Migros s'attaque maintenant aux enseignes de Valora dans les gares

Michael Hotz

Les gares suisses sont des lieux convoités par les commerces de proximité. Rien d'étonnant à cela: la fréquentation y est massive, les pendulaires s’y arrêtent pour des achats rapides, et surtout, les magasins peuvent aussi ouvrir le dimanche. Un marché très lucratif, jusqu’ici largement dominé par Valora. Mais Migros entend désormais y prendre une place bien plus importante.

Selon les titres de CH Media, le géant orange a lancé, en collaboration avec les CFF, un projet pilote dans les gares. Objectif: tester l’accueil réservé par la clientèle au format Mio de Migros.

Un premier magasin Mio a ouvert dès juillet 2025 à la gare de Baden (AG), mais celui-ci ne fait pas partie du test limité dans le temps. Début décembre, une boutique a suivi à la gare centrale de Zurich. Berne accueillera à son tour un Mio au premier semestre 2026, a confirmé le groupe Migros aux journaux de Tamedia. D’autres ouvertures sont aussi prévues à Birmensdorf (ZH) et Islikon (TG).

Combien de nouveaux points de vente verront le jour à court terme? «Nous ne pourrons communiquer d'autres emplacements et des dates d'ouverture précises que lorsque les contrats de location auront été finalisés», fait savoir Migros à la demande de Blick. L'expansion se concentre sur les «nœuds de communication très fréquentés», c'est-à-dire sur les sites urbains et justement les gares.

Chez Mio, on trouve aussi de l'alcool et des cigares

La marque Mio a été lancée en 2020. Il s’agit d’un format compact de Migrolino, conçu pour permettre un achat en moins d’une minute. C'est pourquoi les magasins sont assez petits, pas plus de 80 mètres carrés. L'offre comprend environ 2000 articles – y compris de l'alcool et du tabac qui, depuis toujours, ne sont pas disponibles dans les magasins Migros traditionnels.

Pour les gares, l’assortiment a été légèrement ajusté. L’accent est mis encore davantage sur la consommation immédiate : sandwiches frais, bowls, petites viennoiseries et café. Parmi ces produits, on trouve également des marques propres Migros, dont le prix est identique à celui des supermarchés.

Jusqu'à l'été dernier, les magasins Mio n'existaient que dans les stations-service locales. Selon les indications de Migros, il y avait alors 56 magasins dans toute la Suisse. Les shops des stations-service ont été très bien accueillis par la clientèle, explique-t-on du côté de Migros. «Ce feedback positif nous a motivés à étendre le concept aux nœuds de communication.»

Valora s'attaque à Migros et Coop dans les villes

Avec cette offensive, le nombre de magasins Mio pourrait bientôt avoisiner les 60. A cela s’ajoutent déjà une cinquantaine de Migrolino présents dans les gares.

La Coop n’est pas en reste. Le deuxième géant du commerce de détail exploite lui aussi de nombreux points de vente dans les gares, sous forme de supermarchés classiques ou de Coop Pronto, et entend poursuivre son expansion.

Les deux leaders du commerce de détail suisse font ainsi concurrence à l'activité principale de Valora. Le groupe basé à Muttenz (BL) domine aujourd’hui les gares suisses avec ses enseignes Avec et ses kiosques K. En parallèle, Valora contre-attaque en milieu urbain: en 2024, le premier Avec proposant des plats chauds a ouvert dans un quartier résidentiel de Zurich. Le concept «The Kitchen» compte désormais cinq sites en Suisse.