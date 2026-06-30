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De milliers d'heures perdues
Les bouchons des autoroutes suisses ont considérablement augmenté

En 2025, les embouteillages sur les routes nationales suisses ont bondi de 20%, atteignant 68'000 heures. L’OFROU pointe une surcharge du trafic, surtout sur les axes A1, A2 et A3.
Publié: il y a 14 minutes
L'augmentation est principalement due à des surcharges générales du trafic.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

La Confédération a enregistré environ 68'000 heures d'embouteillages sur les routes nationales en 2025. Par rapport à l'année précédente, cela représente une augmentation d'un cinquième, annonce mardi l'OFROU.

Les axes principaux A1, A2 et A3 ont été particulièrement touchés par l'aggravation des embouteillages, a indiqué l'Office fédéral des routes (OFROU). Sur des tronçons importants, le réseau n'était plus saturé uniquement aux heures de pointe, mais souvent en permanence.

Selon le communiqué, l’augmentation d’environ 20% du nombre d’heures d’embouteillage est principalement due à des surcharges générales du trafic (89%). Moins de 4% étaient imputables aux chantiers.

Au total, les véhicules ont parcouru environ 30 milliards de kilomètres sur le réseau routier national, 1,4% de plus qu'en 2024. Presque 45% de l’ensemble des kilomètres ont été parcourus sur les autoroutes, alors que celles-ci ne représentent qu’environ 3% du réseau routier.

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