Depuis dimanche, l'administration de Bâle-Campagne est ciblée par des cyberattaques. Les autorités ont dû débrancher des serveurs, perturbant certains services numériques, mais l'accès aux numéros d'urgence est resté assuré.

ATS Agence télégraphique suisse

Des inconnus ont attaqué l'infrastructure informatique de Bâle-Campagne. Depuis dimanche, plusieurs cyberattaques ont frappé l'administration du canton. La cellule de cybersécurité de l'état-major cantonal a pris des mesures visant à contrer les attaques, indique mercredi la Chancellerie d'Etat. Pour sécuriser les systèmes informatiques du canton, les spécialistes ont dû débrancher plusieurs serveurs d'Internet. Cette mesure peut entraîner l'interruption d'applications numériques du canton.

Dans la nuit de mardi à mercredi, l'app de mise en garde d'urgence Alertswiss a indiqué que les numéros téléphoniques d'urgence 112, 117 et 118 n'étaient joignables que de manière restreinte en raison de problèmes techniques. L'alerte a été levée quelques heures plus tard.

Mercredi matin, le porte-parole du gouvernement de Bâle-Campagne, Nic Kaufmann, a souligné que l'accès aux trois numéros d'urgence est resté garanti. L'alerte a été lancée par précaution, car il était alors impossible de savoir si des serveurs supplémentaires devaient être débranchés. L'administration a publié sur son site en ligne des informations sur la situation en cours. De nouveaux messages pourraient être lancés sur Alertswiss, si nécessaire.