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Escroquerie via WhatsApp
8000 clients d'une caisse de voyage touchés par une cyberattaque

La Caisse suisse de voyage Reka a subi dimanche une cyberattaque: des pirates ont accédé à des données personnelles et de voyage d’environ 8200 clients. La coopérative a porté plainte et appelle à la vigilance.
Publié: il y a 1 minute
La Caisse suisse de voyage Reka a subi une cyberattaque. Des pirates ont accédé à des données personnelles d’environ 8200 clients.
Photo: imago/imagebroker
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ATS Agence télégraphique suisse

La Caisse suisse de voyage «Reka» a été victime d'une cyberattaque. Des pirates informatiques ont accédé le week-end dernier à des données personnelles et à des informations relatives aux voyages de ses clients. La coopérative a porté plainte.

L'attaque a eu lieu dimanche en fin d'après-midi, a indiqué lundi la Caisse suisse de voyage (Reka) à l'agence de presse Keystone-ATS. Elle a été alertée de cet incident par plusieurs clients de Reka-Vacances qui ont reçu des messages frauduleux via WhatsApp.

Ces messages faisaient référence à leurs réservations de vacances, contenaient pour certains des informations personnelles correctes ainsi que des dates de voyage. Les clients étaient invités à vérifier ou à confirmer leur réservation via un lien joint au message.

8200 clients concernés

La caisse ignore comment les pirates, dont l'identité n'est pas encore connue, ont pu accéder à ces données protégées. Environ 8200 clients sont concernés et ont été informés en conséquence, précise-t-elle.

D’autres tentatives de fraude pourraient éventuellement avoir lieu via d’autres canaux, ajoute Reka. Elle recommande à sa clientèle de rester vigilante et de ne communiquer en aucun cas des données personnelles ou des informations de paiement. En collaboration avec des cyber-spécialistes, l’entreprise enquête actuellement sur les circonstances de ces cyberattaques et prend les mesures nécessaires.

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