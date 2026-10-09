Ricardo a subi une fuite de données touchant environ 890'000 comptes: noms, adresses et numéros de téléphone ont été exposés. Swiss Marketplace Group, sa maison-mère, assure que les e-mails et mots de passe ne sont pas concernés.

Toan Izaguirre Journaliste Blick

Noms, adresses, numéros de téléphone: les données de 890'000 utilisateurs de Ricardo sont dans la nature. L'entreprise suisse a été victime d'une fuite de données, annonce sa maison mère, Swiss Marketplace Group, spécialiste des petites annonces en ligne, dans un communiqué publié ce vendredi.

Ricardo a subi un accès non autorisé à des données personnelles liées aux commandes passées sur sa plateforme. Selon son communiqué de presse, une activité suspecte a été détectée sur ses serveurs le 7 octobre. Des mesures techniques ont été prises immédiatement, et la faille qui a permis l’intrusion est désormais «entièrement corrigée», assure l’entreprise.

Les autorités alertées

L’enquête menée par SMG Swiss Marketplace Group, également propriétaire d’AutoScout24 et de Homegate, a établi que les données d’environ 890'000 comptes d’utilisateurs ont été exposées: noms, adresses postales, numéros de téléphone et, pour les clients professionnels, raisons sociales. Les adresses e-mail et les mots de passe «n’ont pas été touchés», précise le communiqué.

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La plateforme informe directement les personnes concernées et leur indique les précautions à prendre. Comme l’exige la loi, elle a notifié le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT). Elle va aussi porter plainte et signaler l’incident à l’Office fédéral de la cybersécurité (OFCS).

Le groupe SMG Swiss Marketplace Group avait fait son entrée à la Bourse de Zurich en 2025 et signait la plus grande introduction en bourse de l’année en Europe.