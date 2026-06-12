D’ici 2029, les Suisses recevront des alertes de crise par SMS grâce à la nouvelle stratégie du Conseil fédéral. Les cantons assumeront la responsabilité des sirènes, contre leur volonté.

Le Conseil fédéral mise sur l'alarme par téléphone portable

Le Conseil fédéral mise sur l'alarme par téléphone portable

ATS Agence télégraphique suisse

Le Conseil fédéral veut moderniser le système d'alarme à la population, notamment via les téléphones portables. La compétence pour les sirènes sera aussi transférée aux cantons.

Dans le cadre de sa «Stratégie multicanaux pour l'information, l'alerte et l'alarme», le Conseil fédéral veut introduire la diffusion cellulaire d'ici 2029, qui permettra d'envoyer des SMS à tous les portables dans une zone concernée, indique-t-il vendredi, au terme de la procédure de consultation. Ce nouveau dispositif viendrait compléter l'utilisation des canaux existants.

L'application et le site Alertswiss, lancés en 2018, seront aussi développés. Afin de garantir une couverture étendue en cas de crise, il s'agit par ailleurs de rénover le système central utilisé par la Confédération et les cantons pour saisir et diffuser l'information, l'alerte et l'alarme.

Les sirènes pour les cantons

La compétence pour les sirènes, y compris leur financement, sera entièrement transférée aux cantons. Le Conseil fédéral maintient sa décision malgré l'opposition de la majorité d'entre eux lors de la consultation.

Selon le gouvernement, cette solution permettra de dissocier clairement les compétences et le financement entre Confédération et cantons, ce qui crée des incitations positives, réduit la charge administrative et les coûts. Les compétences seront expressément réglées dans le cadre de la stratégie multicanaux.

Nouveau dispositif d'ici 2035

La Confédération continuera de s’occuper du dispositif, uniforme et sécurisé, de déclenchement à distance des sirènes. Elle mettra également à disposition un nouveau dispositif pour remplacer l’actuel d’ici à 2035.

Au vu de la décision du Parlement de maintenir l'exploitation des ondes radio ultra-courtes, le projet de démantèlement de la radio d'urgence est pour l'instant mis de côté. Le Département de la défense (DDPS) doit étudier d'autres solutions et informer le Conseil fédéral de la suite à donner au dossier d'ici fin juin 2027.