DE
FR

D'ici 2029
Le Conseil fédéral mise sur l'alarme par téléphone portable

D’ici 2029, les Suisses recevront des alertes de crise par SMS grâce à la nouvelle stratégie du Conseil fédéral. Les cantons assumeront la responsabilité des sirènes, contre leur volonté.
Publié: 16:33 heures
La compétence pour les sirènes, y compris leur financement, sera entièrement transférée aux cantons.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le Conseil fédéral veut moderniser le système d'alarme à la population, notamment via les téléphones portables. La compétence pour les sirènes sera aussi transférée aux cantons.

A lire aussi
Un score soviétique pour le test annuel des sirènes
Près de 99% fonctionnent
Un score soviétique pour le test annuel des sirènes
Une alarme de sirène a été déclenchée par erreur à Aigle
Aucun danger!
Une alarme de sirène a été déclenchée par erreur à Aigle

Dans le cadre de sa «Stratégie multicanaux pour l'information, l'alerte et l'alarme», le Conseil fédéral veut introduire la diffusion cellulaire d'ici 2029, qui permettra d'envoyer des SMS à tous les portables dans une zone concernée, indique-t-il vendredi, au terme de la procédure de consultation. Ce nouveau dispositif viendrait compléter l'utilisation des canaux existants.

L'application et le site Alertswiss, lancés en 2018, seront aussi développés. Afin de garantir une couverture étendue en cas de crise, il s'agit par ailleurs de rénover le système central utilisé par la Confédération et les cantons pour saisir et diffuser l'information, l'alerte et l'alarme.

Les sirènes pour les cantons

La compétence pour les sirènes, y compris leur financement, sera entièrement transférée aux cantons. Le Conseil fédéral maintient sa décision malgré l'opposition de la majorité d'entre eux lors de la consultation.

Selon le gouvernement, cette solution permettra de dissocier clairement les compétences et le financement entre Confédération et cantons, ce qui crée des incitations positives, réduit la charge administrative et les coûts. Les compétences seront expressément réglées dans le cadre de la stratégie multicanaux.

Nouveau dispositif d'ici 2035

La Confédération continuera de s’occuper du dispositif, uniforme et sécurisé, de déclenchement à distance des sirènes. Elle mettra également à disposition un nouveau dispositif pour remplacer l’actuel d’ici à 2035.

Au vu de la décision du Parlement de maintenir l'exploitation des ondes radio ultra-courtes, le projet de démantèlement de la radio d'urgence est pour l'instant mis de côté. Le Département de la défense (DDPS) doit étudier d'autres solutions et informer le Conseil fédéral de la suite à donner au dossier d'ici fin juin 2027.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Présenté par
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Maillot XXL
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Présenté par
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Enfin l'heure de l'apéro
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Présentè par
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Un record du monde
Pourquoi nos fontaines valent de l'or?
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Articles les plus lus
    Articles les plus lus