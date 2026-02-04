DE
FR

Près de 99% fonctionnent
Un score soviétique pour le test annuel des sirènes

Mercredi, 99% des 5000 sirènes d'alarme en Suisse ont fonctionné parfaitement lors du test annuel. Les cantons sont priés de remplacer immédiatement les quelques équipements défectueux.
Publié: 18:14 heures
|
Dernière mise à jour: 18:16 heures
1/2
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le test annuel des sirènes d'alarme a été effectué mercredi en Suisse. Il s'est révélé concluant, puisque près de 99% d'entre elles fonctionnent parfaitement.

Les 5000 sirènes de Suisse ont retenti mercredi, indique l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP) dans son bilan. Ce chiffre est similaire à celui de l'an dernier. Les cantons et les communes doivent réparer ou remplacer immédiatement les équipements d'alarme défectueux.

15 millions de notifications push envoyée

Plusieurs cantons ont aussi testé leurs sirènes mobiles. Ces dernières complètent le réseau dans les régions à faible densité de population et sont appelées à remplacer les sirènes fixes en cas de panne.

Parallèlement, chaque canton a publié un message d’information sur le site internet et sur l’application Alertswiss. Comme il s’agissait d’un test, le message diffusé était de niveau «information», ce qui ne déclenche pas de signal d’alarme sur les smartphones. Pour les 26 messages cantonaux et le message national, le système a envoyé 15 millions de notifications push.

L'application est désormais installée sur environ 2,3 millions d'appareils mobiles, soit 300'000 de plus qu'il y a une année.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Présenté par
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
L'histoire d'une réussite
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Présenté par
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
L’humain et zéro chatbot!
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Articles les plus lus
    Articles les plus lus