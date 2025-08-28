Une alarme de sirène a été déclenchée par erreur à Aigle. (image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
ATS Agence télégraphique suisse
Le canton de Vaud annonce ce matin qu'une alarme par sirènes a été déclenchée à Aigle à 06:02 heures. Il s'agit d'une fausse alarme. Il n’y a aucun danger.
Développement suit
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Présenté par
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Présenté par
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole