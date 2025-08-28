DE
Aucun danger!
Une alarme de sirène a été déclenchée par erreur à Aigle

Une fausse alarme par sirènes a retenti à Aigle, dans le canton de Vaud, à 06:02 ce matin. Les autorités assurent qu'il n'y a aucun danger pour la population.
Une alarme de sirène a été déclenchée par erreur à Aigle. (image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
Le canton de Vaud annonce ce matin qu'une alarme par sirènes a été déclenchée à Aigle à 06:02 heures. Il s'agit d'une fausse alarme. Il n’y a aucun danger.

Développement suit

