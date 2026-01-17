DE
FR

Condamné pour fraude à l'aide sociale
Après un prêt Covid suspect en Suisse, nouvelle révélation sur le passé judiciaire de Jacques Moretti

De nouveaux éléments du passé judiciaire de Jacques Moretti ont émergé. Le patron du «Constellation» a été condamné en France en 2010 pour fraude à l'aide sociale.
Publié: il y a 40 minutes
Jacques Moretti a fait face à la justice à plusieurs reprises.
Photo: keystone-sda.ch
OLALLA_PROFIL_DROITE.jpg
Olalla Piñeiro TrigoJournaliste Blick

De nouvelles zones d’ombre du passé judiciaire de Jacques Moretti surgissent ce 16 janvier. Déjà condamné en 2008 à de la prison en France pour proxénétisme et accusé par des anciens employés du «Constellation» de payer des heures supplémentaires au noir, le patron du bar de Crans-Montana a aussi été reconnu coupable d'une fraude aux aides sociales (APL) en France, d'après des documents que s'est procurés «Le Figaro».

L'affaire remonte à l'époque où il résidait en Corse. Jacques Moretti a été condamné en 2010 à quatre mois de prison avec sursis pour fausses attestations de logements et de loyer, afin de toucher des allocations familiales. Selon le quotidien français, il a ainsi réussi à toucher entre octobre 2004 et juin 2006 une jolie somme de l'aide sociale: 6931,99 euros. En plus de cette condamnation, il a dû rembourser les montants perçus et les frais de justice, et s'est vu infliger une amende. 

Un prêt Covid pour une Maserati?

Mais il ne se serait pas arrêté là: dix ans plus tard, rebelote. Cette fois de l'autre côté de la frontière, en Suisse. La presse a rapporté la semaine dernière des soupçons de fraude liés à des prêts Covid. Pendant la pandémie, contraints de fermer «Le Constellation» durant deux mois du printemps 2020, les Moretti avaient touché un prêt étatique d'environ 75'500 francs destiné aux entreprises en difficulté. 

A lire aussi
En accueillant Jacques Moretti, Crans-Montana a négligé sa propre réputation
Analyse
Excès de permissivité?
En accueillant Jacques Moretti, Crans-Montana a négligé sa propre réputation
Les patrons du «Constellation» accusés de tromper la clientèle
Alcool bon marché, prix élevés
Les patrons du «Constellation» accusés de tromper la clientèle

Mais il y a un hic: le couple a été soupçonné par la justice d'avoir utilisé une grande partie de la somme pour rembourser le leasing privé de sa Maserati. Bien qu'immatriculée au nom de la société, la voiture se serait trouvée en Corse au printemps de la même année. Une utilisation de l'aide contraire aux dispositions de la loi suisse. 

Jacques Moretti avait contesté ces accusations devant la justice. Le tribunal a finalement tranché en faveur d'un non-lieu, estimant que les éléments n'étaient pas suffisants pour inculper Jacques Moretti «malgré un manque de clarté». Il a considéré que «rien ne laissait présumer que des fonds issus du crédit Covid ont été utilisés à d'autres fins que pour des affaires en lien avec la société», rapporte «Le Figaro». 

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Présenté par
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Quand les groupes WhatsApp dérapent 🤔
Montrez-nous vos bourdes les plus drôles et gagnez un iPhone
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Présenté par
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Avec vidéo
Présenté par
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Médaillée aux SwissSkills
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Articles les plus lus
    Articles les plus lus