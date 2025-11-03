Le géant américain Costco poursuit son expansion en Europe. Après avoir ouvert deux magasins dans la région parisienne, une nouvelle succursale arrive en France... et son emplacement a de quoi attirer l’attention des chasseurs suisses de bonnes affaires.

Ce géant américain drague les touristes d'achat suisses avec un nouveau magasin

1/7 Les magasins de la chaîne de commerce de détail américaine Costco sont immenses. Photo: keystone-sda.ch

Nathalie Benn

Lidl, Aldi, Kaufland, Edeka, Carrefour: les grands distributeurs allemands et français sont bien connus des Suisses. Il faut dire que les trois quarts d’entre eux traversent la frontière au moins une fois par an pour faire leurs courses.

Et voilà que l’offre de l’autre côté de la frontière s’élargit encore: le géant américain Costco va ouvrir ce mois-ci un magasin à Mulhouse (F), rapporte la «NZZ». Avec ce nouveau site, le mastodonte du commerce de détail vise clairement les touristes d’achat helvétiques, Bâle se trouvant à quelque 37 kilomètres de la nouvelle enseigne.

Seule Walmart est au-dessus

Les chiffres parlent d’eux-mêmes: Costco joue dans une autre catégorie que les grands distributeurs européens. En 2024, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires net de près de 250 milliards de dollars, soit environ 201 milliards de francs suisses. Seul le géant américain Walmart fait mieux. A titre de comparaison, Aldi a enregistré un chiffre d'affaires brut d’environ 36 milliards de francs, le groupe Schwarz (propriétaire de Lidl et Kaufland) 162 milliards, et Carrefour 82 milliards.

Un concept paticulier

Chez Costco, faire ses courses a un prix... pas comme les autres. Le concept, courant aux Etats-Unis mais encore rare en Europe, repose sur un système d’adhésion: seuls les membres et leurs invités peuvent accéder au magasin. En France, l’abonnement annuel coûte 36 euros. En contrepartie, le magasin propose près de deux terrains de football de surface de vente et quelque 3500 produits: alimentation, articles ménagers, électronique, mais aussi canoës ou piscines gonflables. Un assortiment géant à l’américaine.

«Personne n’attendait ce format»

L’expansion de Costco en Europe peine à décoller. Le groupe compte plus de 700 magasins aux Etats-Unis et au Canada, mais moins de 40 sur le Vieux Continent.

Pour Luca Giuriato, expert du commerce de détail chez GfK, cette tendance n'a rien d'étonnant: «Personne n’attendait vraiment le format Costco», déclare-t-il à la «NZZ». Par ailleurs, le triangle frontalier – France, Allemagne, Suisse, est déjà bien pourvu en offres bon marché, précise-t-il. L’expert s’interroge aussi sur le moment choisi par la chaîne: «Les produits américains n’ont plus la cote qu’ils avaient autrefois», observe-t-il.

Depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche et ses droits de douane punitifs contre l’UE et la Suisse, de nombreux consommateurs se détournent des produits venus des Etats-Unis. Sur la plateforme Reddit, le forum «BuyFromEU», fort de 250'000 membres, recense par exemple les alternatives européennes aux marques américaines.

Le cauchemar des détaillants suisses

Dans le même temps, le commerce helvétique souffre du tourisme d’achat. Même si les Suisses disposent déjà d’un large choix à l’étranger, certains devraient tout de même pousser la porte du nouveau Costco — situé à seulement 35 minutes de route de Bâle. Un cauchemar pour de nombreux détaillants suisses situés non loin de la frontière.

Selon une étude de l’Université de Saint-Gall, le tourisme d'achat fait perdre chaque année 9,26 milliards de francs de chiffre d’affaires aux différents commerces du pays. Et cela ne va pas en s'améliorant: les Suisses dépensent désormais 10% de plus qu’en 2022 lors de leurs achats à l’étranger.

Pour remédier à ce problème, le Conseil fédéral a abaissé dès janvier 2025 la limite de valeur des importations hors taxes à 150 francs, contre 300 auparavant. Mais cette mesure n’a guère freiné les consommateurs. Et avec l’arrivée de Costco, un acteur d’une tout autre envergure entre désormais en scène, menaçant de détourner encore davantage la clientèle du commerce local.