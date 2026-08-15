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Un pari étonnant
Coop lance le premier distributeur automatique de caviar en Suisse

Acheter du caviar haut de gamme en libre-service? A Frutigen, Oona Caviar propose depuis peu un distributeur automatique accessible jour et nuit, une première dans le pays.
Publié: 08:20 heures
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Dernière mise à jour: 08:21 heures
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Voici à quoi ressemble le premier distributeur automatique de caviar suisse en libre-service.
Photo: DR
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Nathalie Benn

Manger dans un distributeur automatique ? C’est rapide, facile et surtout bon marché. Un bretzel au beurre ou une barre chocolatée Selecta pour quelques francs, c’est parfait pour une petite faim, mais c’est loin d’être le grand luxe.

A Frutigen, dans le canton de Berne, le distributeur automatique de snacks se transforme en épicerie fine. Sur son site de production dans l’Oberland bernois, la filiale de Coop, Oona Caviar, a récemment mis en service un distributeur automatique de son propre caviar. L’entreprise est spécialisée dans la production et la distribution de ce mets délicat. Les œufs de poisson, sélectionnés à la main, proviennent d’esturgeons élevés dans l’eau de source de montagne du Lötschberg, dont la température avoisine les 20°C.

Pour son lancement en Suisse, l'entreprise, filiale de la ferme piscicole Bergquellfisch Frutigen et donc de Coop, fait sensation. «Désormais, les clients peuvent acheter du caviar suisse frais et d'autres spécialités de poisson directement, 24h/24 et 7j/7, en toute simplicité, avec des produits frais et un rapport qualité-prix imbattable», indique le communiqué de presse. Outre le caviar haut de gamme, le distributeur automatique sera également approvisionné quotidiennement en filets de perche et d'esturgeon frais, ainsi qu'en cuillères à caviar et ouvre-boîtes. 

«L'idée est venue de nos clients»

Le caviar produit à Frutigen a un prix: pour la variété «N°103 Classic», les clients déboursent 149 francs pour une petite boîte de 50 grammes. Pour une version encore plus raffinée, le prix s’élève à 195 francs et il faut compter 1850 francs pour un demi-kilo. Mais si vous achetez les produits directement au distributeur automatique, vous aurez une réduction de 20%, nous explique un porte-parole. 

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«L’idée est venue avant tout de nos clients», poursuit-il. Ils ont toujours pu acheter du caviar frais directement auprès de l’usine Frutigen. Mais jusqu’à présent, cela n’était possible que pendant les heures d’ouverture. «L’équipe recevait régulièrement des demandes de clients souhaitant acheter du caviar ou du poisson en dehors des heures d’ouverture habituelles.»

Les jeunes semblent conquis

La clientèle d'Oona Caviar comprend des hôtels, des restaurants et des traiteurs, mais aussi de nombreux particuliers, plus enclins à acheter sur place. «Beaucoup viennent de la région, d'autres ne sont que de passage», précise le porte-parole. Depuis son lancement, l'entreprise a constaté un nombre étonnamment élevé de jeunes clients auprès du distributeur automatique. Les clients plus âgés, quant à eux, privilégient toujours le contact direct avec le personnel.

Ce premier distributeur automatique est un projet pilote. S’il s’avère rentable, d’autres pourraient suivre. «Mais rien n’est encore décidé», ajoute le porte-parole. L’objectif: faire découvrir le poisson et le caviar suisses. Grâce à ce distributeur, l’entreprise rend «les produits suisses haut de gamme plus accessibles que jamais», annonce le communiqué – en tout cas pour ceux qui ont les moyens.

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