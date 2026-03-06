DE
FR

Comment réagit la concurrence?
Coop augmente discrètement le prix du Coca-Cola

Depuis mi-février, Coop a discrètement augmenté les prix de Coca-Cola dans ses magasins. Bien que les prix soient revus à la hausse, ses concurrents n’ont pas suivi cette tendance.
Publié: il y a 50 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 49 minutes
1/4
Coop a augmenté les prix du Coca-Cola.
Photo: Blick
Patrik_Berger_Redaktor Wirtschaft Desk_Ringier Blick_1-Bearbeitet.jpg
RMS_Portrait_AUTOR_1058.JPG
Patrik Berger et Ulrich Rotzinger

Le Coca-Cola fait partie des produits les plus populaires et importants pour les détaillants suisses, ce qui rend la fixation de son prix particulièrement compétitive. En règle générale, les prix sont similaires chez tous les concurrents, qui attirent ensuite les clients grâce à diverses actions promotionnelles.

Toutefois, Coop a discrètement augmenté le prix de nombreuses boissons de la marque, en bouteille ou en canette, sans grande annonce. L'information a d'abord été révélée par l'«Aargauer Zeitung».

Un petit tour dans un magasin Coop confirme que le prix d'une bouteille de 0,5 litre de Coca-Cola Classic ou Zero est désormais de 1,55 franc, contre 1,50 franc auparavant. Selon les produits, la hausse des prix varie de cinq à dix centimes, ce qui représente une augmentation de plus de 3 à 4%. Cette majoration s'applique depuis mi-février. Coop justifie cette hausse par des prix d'achat plus élevés, expliquant que le fournisseur a ajusté ses tarifs et que les augmentations sont répercutées uniquement lorsque cela est «inévitable».

La concurrence ne suit pas

En revanche, les autres détaillants n'ont pas modifié leurs tarifs. Par exemple, chez Migros, le prix de la même bouteille de 0,5 litre reste à 1,50 franc. Le pack de six bouteilles de 1,5 litre est toujours proposé à 14,10 francs, tandis qu'il coûte 14,70 francs à la Coop. Chez les discounters tels que Denner ou Lidl, c'est également le statu quo.

A lire aussi
Pourquoi la méga-réduction des prix chez Coop n'inquiète guère Migros
Comparaison des coûts
Coop réduit massivement ses prix mais Migros ne tremble pas… voici pourquoi
Migros chamboule sa logistique pour les fruits et légumes
Système entièrement repensé
Migros chamboule sa logistique pour les fruits et légumes

Le Coca-Cola coûte donc actuellement plus chez à la Coop que chez ses concurrents, bien que tous s'approvisionnent auprès de la filiale suisse du fabricant de boissons à Brüttisellen (ZH). Il reste à voir si les autres détaillants suivront cette hausse des prix. En effet, lorsqu’il s'agit de répercuter une augmentation des prix, les détaillants, habituellement très transparents, restent souvent plutôt discrets.


Découvrez nos contenus sponsorisés
Deux générations, un même instinct du but
Présenté par
Deux générations, un même instinct du but
Albert et Denis Malgin, Top Scorers de génération en génération
Deux générations, un même instinct du but
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Présenté par
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Tom Reulein, chef de mission
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière».
Calme et concentration aux heures de pointe
Présenté par
Calme et concentration aux heures de pointe
Leadership innovant
Calme et concentration aux heures de pointe
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Présenté par
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Philipp Probst, professionnel du barbecue, nous parle des tendances et de ses préférences
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
Présenté par
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
De la Vénétie à la Californie
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Présenté par
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Un nouvel espoir pour des familles, comme celle d’Amjad, 7 ans
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Présenté par
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Postfinance Womens League
Ces Suissesses font les gros titres
Articles les plus lus
    Articles les plus lus