Coop augmente discrètement le prix du Coca-Cola

Depuis mi-février, Coop a discrètement augmenté les prix de Coca-Cola dans ses magasins. Bien que les prix soient revus à la hausse, ses concurrents n’ont pas suivi cette tendance.

Patrik Berger et Ulrich Rotzinger

Le Coca-Cola fait partie des produits les plus populaires et importants pour les détaillants suisses, ce qui rend la fixation de son prix particulièrement compétitive. En règle générale, les prix sont similaires chez tous les concurrents, qui attirent ensuite les clients grâce à diverses actions promotionnelles.

Toutefois, Coop a discrètement augmenté le prix de nombreuses boissons de la marque, en bouteille ou en canette, sans grande annonce. L'information a d'abord été révélée par l'«Aargauer Zeitung».

Un petit tour dans un magasin Coop confirme que le prix d'une bouteille de 0,5 litre de Coca-Cola Classic ou Zero est désormais de 1,55 franc, contre 1,50 franc auparavant. Selon les produits, la hausse des prix varie de cinq à dix centimes, ce qui représente une augmentation de plus de 3 à 4%. Cette majoration s'applique depuis mi-février. Coop justifie cette hausse par des prix d'achat plus élevés, expliquant que le fournisseur a ajusté ses tarifs et que les augmentations sont répercutées uniquement lorsque cela est «inévitable».

La concurrence ne suit pas

En revanche, les autres détaillants n'ont pas modifié leurs tarifs. Par exemple, chez Migros, le prix de la même bouteille de 0,5 litre reste à 1,50 franc. Le pack de six bouteilles de 1,5 litre est toujours proposé à 14,10 francs, tandis qu'il coûte 14,70 francs à la Coop. Chez les discounters tels que Denner ou Lidl, c'est également le statu quo.

Le Coca-Cola coûte donc actuellement plus chez à la Coop que chez ses concurrents, bien que tous s'approvisionnent auprès de la filiale suisse du fabricant de boissons à Brüttisellen (ZH). Il reste à voir si les autres détaillants suivront cette hausse des prix. En effet, lorsqu’il s'agit de répercuter une augmentation des prix, les détaillants, habituellement très transparents, restent souvent plutôt discrets.



