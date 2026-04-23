A Thayngen, un homme a été blessé par balle devant un magasin Coop. La police est sur place et enquête sur l'incident.

La police tire sur un homme devant une Coop à Thayngen (SH)

La police tire sur un homme devant une Coop à Thayngen (SH)

La police en action

Daniel Macher

Des coups de feu ont été tirés par la police à Thayngen (SH) devant un magasin Coop. Un homme a été blessé par balle. Les forces d'intervention sont actuellement en action. La police a confirmé l'incident à Blick.

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