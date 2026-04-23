La police tire sur un homme devant une Coop à Thayngen (SH)

Daniel Macher
Des coups de feu ont été tirés par la police à Thayngen (SH) devant un magasin Coop. Un homme a été blessé par balle. Les forces d'intervention sont actuellement en action. La police a confirmé l'incident à Blick.
Développement suit
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
Quatre régions pour tous les goûts
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Présenté par
Nouvelle étude sur les connaissances nutritionnelles et la réalité
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?