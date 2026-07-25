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«Contribuer à créer des liens»
Le Jurassien Bruce Rennes à la coprésidence du Réseau BD Suisse

Bruce Rennes, du Jura bernois, devient coprésident du Réseau BD Suisse avec Agnès Laube. Il ambitionne de promouvoir la BD helvétique et de renforcer les liens entre régions linguistiques.
Publié: il y a 34 minutes
Le président de Tramlabulle entend renforcer la reconnaissance de la BD helvétique en rejoingnant la coprésidence du Réseau BD Suisse.
Photo: Instagram : tramlabulle
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ATS Agence télégraphique suisse

Le Jurassien bernois Bruce Rennes a rejoint la coprésidence du Réseau BD Suisse au côté de la Zurichoise Agnès Laube. Le président de Tramlabulle entend renforcer la reconnaissance de la BD helvétique et favoriser les échanges entre les régions linguistiques, dit-il dans une interview parue samedi dans Le Journal de Bienne et du Grand Chasseral.

Passionné de bande dessinée depuis l'enfance, Bruce Rennes explique avoir «appris à lire avec la bande dessinée», grâce à un abonnement au Journal de Mickey, puis au magazine Spirou. Chroniqueur depuis 2021, il a publié près de 200 critiques d'albums et s'est progressivement imposé dans le milieu de la BD suisse.

Au sein du Réseau BD Suisse, il souhaite mettre son expérience au service d'une meilleure reconnaissance du 9e art helvétique. «L'objectif est de mieux faire connaître la bande dessinée en Suisse, mais également à l'international», souligne-t-il. Selon lui, la création suisse reste trop souvent éclipsée par la bande dessinée franco-belge, alors qu'elle se distingue par «une grande diversité».

Un trait d'union

Bruce Rennes voit également dans cette fonction un moyen de renforcer les liens entre les différentes régions du pays. «Tramlabulle peut contribuer à créer des liens entre les milieux francophones et alémaniques», estime-t-il, le Grand Chasseral pouvant servir de trait d'union entre les communautés linguistiques.

Fondé en 2018, le Réseau BD Suisse représente les auteurs et autrices de bande dessinée du pays et défend leurs intérêts auprès des institutions culturelles afin que le 9e art soit mieux reconnu en Suisse. Il accompagne aussi la promotion de la création helvétique dans les grands festivals internationaux, où la Suisse s'est illustrée ces dernières années, comme celui d'Angoulême ou encore d'Erlangen, en Allemagne. L'an dernier, la Suisse était même l'invitée d'honneur du Festival de bande dessinée de Montréal.

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