1,5 tonne de fausses montres suisses détruites

La Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH) a détruit 1,5 tonne de fausses montres, majoritairement chinoises, liées à des réseaux criminels. Elle intensifie sa lutte contre la contrefaçon, notamment en ligne où plus d’un million d’annonces ont été supprimées.

L'opération effectuée dans la banlieue de Berne est l'une des plus importantes jamais réalisées par la FH. (image d'archives) Photo: KEYSTONE

La fabrication et le commerce de contrefaçons sont très souvent imputables à des réseaux criminels. Le constat émane de la Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH), qui vient de procéder à la destruction par broyage de 1,5 tonne de fausses montres suisses.

Active dans toute l'Union européenne (UE) ainsi que dans les Balkans, au Moyen-Orient, en Amérique latine et même en Suisse, cette criminalité organisée a une portée mondiale, a indiqué la FH lors de l'opération du 24 octobre menée à Köniz, près de Berne. Celle-ci a concerné 7'500 pièces provenant en très grande partie de Chine.

Les réseaux criminels agissent selon des méthodes sophistiquées, dérivées d'autres formes de trafic comme la drogue ou les armes, d'après l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Face à la complexification du problème, la FH a précisé vouloir intensifier sa lutte contre la fraude.

Actions concrètes

Sur les marchés, la faîtière des entreprises du secteur mène des enquêtes et organise des actions concrètes. Ainsi, l'an dernier, elle a dispensé 23 formations aux autorités douanières de 14 pays et des saisies ont été effectuées dans 48 pays, totalisant plusieurs centaines de milliers de pièces.

Sur internet, la FH a clôturé 2024 avec 1,075 million d'annonces de contrefaçon de montres retirées des plateformes de commerce en ligne et des réseaux sociaux. En amont de l'opération de destruction de Köniz, et dans le respect des règles environnementales, les montres à quartz ont été confiées à la Fondation Battenberg, à Bienne (BE).

Œuvrant à l'intégration professionnelle, celle-ci en a retiré les piles. Les métaux tirés du broyat seront également recyclés. Les fausses montres détruites le 24 octobre ont été confisquées entre 2019 et 2025 par les douanes suisses à leur entrée sur le territoire.

Petits colis

L'opération effectuée dans la banlieue de Berne est l'une des plus importantes jamais réalisées par la FH. Outre leur impact négatif sur l'environnement, les achats de produits de contrefaçon sont contraires à l'éthique, avait relevé l'organisation faîtière.

En outre, 75% des saisies douanières proviennent d'envois postaux, une prédominance qui reflète l'explosion du commerce en ligne ces dernières années, notamment depuis la pandémie de Covid-19. Le recours à petits colis est généralisé pour échapper à la détection.

La pratique vise à réduire les risques d'interception et à fragmenter les chaînes d'approvisionnement. Elle crée au passage de nouveaux défis en matière de lutte contre la fraude, avait encore constaté la FH.