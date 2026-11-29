Le conseiller national UDC Michael Graber maintient sa candidature au Conseil fédéral malgré les critiques de Christoph Blocher et une nouvelle vidéo de son altercation avec la police en 2024. Le Valaisan reconnaît un comportement inapproprié.

En bref Malgré les critiques de Christoph Blocher, le conseiller national UDC Michael Graber maintient sa candidature au Conseil fédéral et se dit prêt à défendre les Bilatérales III par collégialité

Après la publication d’une nouvelle vidéo de son altercation avec la police en 2024, le Valaisan reconnaît un comportement inapproprié, rappelle ses excuses et affirme avoir tiré les leçons de ses erreurs

A Brigue, Michael Graber assume une demande tardive de modification du permis de construire de sa maison, dont la procédure reste en cours, et reconnaît le changement climatique tout en rejetant le terme de «crise»

Reza Rafi et Raphael Rauch

Michael Graber, que ressent-on lorsqu’on est un candidat alibi? C’est ainsi que vous qualifient certains membres de votre parti...

Michael Graber: Je ne ressens personnellement aucune rancœur. Certaines fois, là ou on s'attend à recevoir du soutien, il n'en est rien mais il se manifeste parfois là où on ne l’attend pas. Mes parents souffrent de voir leur fils associé à un «ticket de hooligans». Mais cela fait partie du jeu. Je suis favorable à la liberté d'expression.

Êtes-vous donc un candidat alibi?

Non. Je souhaite être élu. Dès le départ, et indépendamment de la candidature de Thomas Aeschi, j’étais convaincu d’avoir de bonnes chances de figurer sur le ticket.

Personnellement: Michael Graber Michael Graber (45), originaire du Haut-Valais, est juriste titulaire d'un doctorat. Avocat et notaire, il a été député au Grand Conseil valaisan de 2013 à 2021. Il est conseiller municipal de Brig-Glis depuis 2019 et siège au Conseil national depuis 2021. En juin 2026, il a épousé sa compagne de longue date Jeannette Wyssen (53), qui travaille aux CFF. Michael Graber (45), originaire du Haut-Valais, est juriste titulaire d'un doctorat. Avocat et notaire, il a été député au Grand Conseil valaisan de 2013 à 2021. Il est conseiller municipal de Brig-Glis depuis 2019 et siège au Conseil national depuis 2021. En juin 2026, il a épousé sa compagne de longue date Jeannette Wyssen (53), qui travaille aux CFF. Plus

Pensez-vous que certains membres du groupe s’étaient concertés à l’avance?

On ne peut pas l’exclure, ce serait tout à fait légitime. Mais ceux qui se proclament stratèges ne le sont souvent pas autant qu’ils le prétendent.

Christoph Blocher parle d’un «accident de parcours»…

Au sein d’un groupe aussi diversifié, les avis et les intérêts ne sont pas toujours les mêmes. Il est donc inévitable que des désaccords surviennent et que tout ne se déroule pas toujours comme prévu. Après tout, nous ne sommes que des êtres humains.

Les critiques de Blocher à l'égard du ticket pour le Conseil fédéral sont pourtant inhabituelles.

Je respecte le point de vue de Christoph Blocher, mais c’est avant tout la décision du groupe UDC qui compte à mes yeux. Mais c'est l’Assemblée fédérale qui aura le dernier mot.

Qu’est-ce qui, selon vous, a convaincu la majorité du groupe?

Je ne me laisse pas influencer et reste fidèle à mes valeurs ainsi qu’à mon parti. On me fait confiance pour assumer un autre rôle, notamment parce que je siège déjà au sein d’un exécutif à Brigue.

En tant que conseiller fédéral, seriez-vous prêt à défendre les Bilatérales III?

La campagne de votation relève avant tout du ministre des Affaires étrangères. Mais si le Conseil fédéral décidait, dans son ensemble, que je devais défendre sa position publiquement, je le ferais par solidarité collégiale. La collégialité fonctionne dans les deux sens. Christoph Blocher et Ueli Maurer ont montré qu’il était possible de respecter ce principe sans pour autant renoncer à ses convictions. Un bon collège doit être capable de trouver des solutions que chacun puisse soutenir.

Christoph Blocher et Ueli Maurer ne sont pourtant pas forcément les meilleurs exemples de collégialité…

Lors de chaque séance du Conseil municipal de Brigue, je fais de nombreux compromis, notamment en renonçant à déposer des contre-propositions. Il faut savoir faire preuve de pragmatisme et parfois laisser passer certaines choses pour pouvoir, à son tour, défendre des dossiers importants pour son département et pour le pays. Mon expérience au sein de l’exécutif m’a permis de bien comprendre le fonctionnement de la collégialité.

A Brigue, certains vous reprochent pourtant de retarder, en tant que responsable des travaux publics, un projet d’école déjà approuvé. Celui-ci aurait pu être inauguré dès la rentrée scolaire 2027/2028.

C’est faux. Je soutiens pleinement ce projet et dans un esprit collégial. Le dossier est prêt pour l’obtention du permis de construire et sera soumis au vote au printemps. A la demande de plusieurs collègues du Conseil municipal, nous avons toutefois décidé de reporter légèrement le calendrier afin de clarifier les questions liées au stationnement.

Votre frère étant policier, comment a-t-il réagi à vos propos sur les agents de fedpol après votre altercation au Palais fédéral? Vous aviez alors déclaré: «Ce seraient les premiers à dire, sous le Troisième Reich aussi: “Jawoll, nous allons le faire.”»

Mon frère n’a pas apprécié. J’ai commis une erreur et je le regrette sincèrement.

A l’hôtel Bellevue, vous vous êtes disputé tard dans la soirée avec votre collègue UDC Christian Imark, après qu'un glaçon vous a été lancé sur la tête. Depuis, certains vous qualifient de «hooligan», tandis que vos adversaires politiques parlent de «violences». Ces réactions vous agacent-elles?

Je m’en veux à moi-même et à mon comportement de l’époque envers les policiers. Je ne suis pas surpris que cela fasse largement débat, c'était prévisible. Quant à Christian Imark et moi, nous avons réglé l’incident survenu ce soir-là au Bellevue. Nous sommes toujours de bons amis.

Une nouvelle vidéo publiée par Tamedia montre que votre rôle dans l'altercation avec la police fédérale, en 2024, a été plus important qu'on ne le pensait jusqu'ici. Face aux critiques des autres partis, envisagez-vous de retirer votre candidature au Conseil fédéral?

Non, je maintiens ma candidature. A l’époque, j’ai eu un comportement inapproprié. Je me suis publiquement excusé auprès des policiers et j’ai tiré les leçons de cet épisode. Le groupe UDC m’a désigné comme candidat en raison de mon expérience au sein d’un exécutif et de ma connaissance des préoccupations des régions de montagne et périphériques. Je compte m’investir pleinement dans cette candidature jusqu’au 9 décembre.

Pourquoi êtes-vous retourné vers les policiers après la première confrontation?

J’étais encore sous le choc après avoir vu les agents de sécurité intervenir contre Thomas Aeschi. Ce qui m'a poussé à retourner vers le policier. Avec le recul, je reconnais que c’était une erreur. Le policier ne faisait que son travail et j’aurais dû chercher à calmer la situation plutôt que de l’envenimer. Je me suis excusé pour cela.

Un conseiller fédéral doit être capable de maîtriser ses émotions. Comprenez-vous que votre comportement puisse susciter des doutes à cet égard?

J’ai tiré les leçons de mes erreurs. En tant que conseiller fédéral, ma priorité serait de défendre les intérêts de la Suisse. Je ne ferai jamais rien qui puisse les mettre en péril.

Certains vous présentent, Thomas Aeschi et vous, comme des «jumeaux politiques». Qu’est-ce qui vous distingue de lui?

Je viens d’un canton bilingue et d’une région montagneuse confrontée à des difficultés structurelles. J’ai également une expérience de l’exécutif et j’emploie quatre personnes. Cela dit, j’ai beaucoup d’estime pour Thomas Aeschi, tant sur le plan humain que politique. C’est un excellent candidat.

L’ancien président du Parti socialiste, Peter Bodenmann, vous a qualifié de xénophobe, ce qui vous a conduit à porter plainte contre lui. Comment conciliez-vous cette démarche avec votre défense de la liberté d’expression?

On ne peut pas systématiquement assimiler à l’extrême droite toute personne qui porte un regard critique sur la politique migratoire et la qualifier de xénophobe. J’ai finalement trouvé un accord avec Peter Bodenmann: j’ai retiré ma plainte pénale et, de son côté, il a versé 10'000 francs aux sœurs du couvent Sainte-Ursule à Brigue.

Vous avez aussi eu des différends avec vos voisins. Une plainte auprès du service des constructions a été déposée contre vous, car vous auriez enfreint les règles en matière de construction, comme l’ont rapporté les titres de Tamedia. Que s’est-il passé?

Lors de la rénovation de ma maison à Brigue, certains murs extérieurs ont dû être construits différemment de ce qui avait été initialement autorisé, pour des raisons de stabilité. Dès que le service des constructions m’en a informé, en avril, j’ai immédiatement interrompu les travaux à l’extérieur. Je me suis également récusé du dossier et j’ai déposé une demande de modification du permis de construire. La procédure est toujours en cours. Je n’ai reçu aucune amende et les travaux n’ont pas fait l’objet d’une interdiction.

Pourquoi n’avez-vous pas construit le mur comme prévu? Les prescriptions s’appliquent à tout le monde.

C’est justement parce que les prescriptions s’appliquent à tout le monde que j’ai déposé une demande de modification. Des impératifs liés à la statique ainsi que la présence d’un regard de canalisation ont nécessité des adaptations. Un mur extérieur se trouve désormais à un mètre plus loin de la limite de propriété que ce qui avait été autorisé, ce qui est à l’avantage des voisins. En tant que maître d’ouvrage, j’assume la responsabilité d’avoir déposé la demande tardivement.

Dans votre famille, vous êtes le plus jeune de cinq enfants. L’un de vos frères travaille pour le canton, l’autre est policier, l’une de vos sœurs était procureure et l’autre a travaillé pour la RTS. Vous êtes devenu avocat et notaire. Qu’est-ce qui vous distingue de vos frères et sœurs, qui travaillent pour l’Etat ou une entreprise proche de l’Etat?

Tous, sauf moi, habitent encore à Turtmann (rires). En tant que benjamin, j’étais parfois un peu plus rebelle. Chacun suit son propre chemin et, au sein d’une même famille, les frères et sœurs peuvent avoir des parcours très différents.

Adolescent, vous arboriez un t-shirt Greenpeace. Aujourd’hui, vous affirmez qu’il n’existe pas de crise climatique et que cette expression relève d’un discours politique. Comment expliquez-vous ce changement de position, vous qui étiez autrefois proche de Greenpeace et que l’on pourrait aujourd’hui qualifier de climatosceptique?

Le changement climatique existe bel et bien, c’est une réalité. Avec plus de huit milliards d’habitants sur la planète, nous devons nous interroger sur la manière de nous y adapter. En revanche, parler de «crise climatique» relève, selon moi, d’un discours politique de gauche. Même le Conseil fédéral, à l’époque où Simonetta Sommaruga en était membre, n’employait pas cette expression.

Comment pouvez-vous affirmer qu’il ne s’agit pas d’une crise alors que les villes peinent à se rafraîchir en été, que les nuits deviennent difficiles à supporter et que même les agriculteurs de montagne, y compris ceux proches de l’UDC, tirent la sonnette d’alarme?

Toute situation difficile ne constitue pas nécessairement une crise. Si c’était le cas, nous devrions vivre dans la peur en permanence.