Le président du Centre, Philipp Matthias Bregy, s'oppose à la candidature de Delphine Klopfenstein Broggini pour le Conseil fédéral. Depuis Winterthour, il a insisté sur l'importance de la concordance, critiquant aussi les profils similaires des candidats UDC.

Le président du Centre pas en faveur d'une candidature des Vert-e-s

Le président du Centre pas en faveur d'une candidature des Vert-e-s

ATS Agence télégraphique suisse

Le président du Centre, Philipp Matthias Bregy, n'est pas favorable à la candidature de Delphine Klopfenstein Broggini, pour l'élection au Conseil fédéral du 9 décembre. «Le Centre reste fidèle à la concordance», a-t-il déclaré samedi lors de l'assemblée des délégués

«Il n'y a aucune raison de refuser un deuxième siège au Conseil fédéral au parti le plus fort», a déclaré M. Bregy devant les délégués réunis à Winterthour. Il a toutefois précisé que le choix était «très limité», car les candidats de l'UDC, Thomas Aeschi et Michael Graber, présentent des profils politiques similaires.

De plus, il ne suffit pas de défendre ses propres positions et de mener une politique de parti. Il faut des prises de position claires, du respect pour les arguments des autres et une capacité à faire des compromis. Un membre du Conseil fédéral porte la responsabilité de l’ensemble du pays. «Et c’est à l’aune de cette capacité que nous évaluerons les candidats de l’UDC.»