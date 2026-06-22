Quand le thermomètre affiche 38 degrés, ce sont les travailleurs en extérieur qui trinquent: du coursier à vélo au constructeur de routes. Comment luttent-ils contre la canicule? Blick est parti leur demander leurs meilleurs conseils.

«Cette chaleur, c'est comme si on vous collait un fer à repasser sur la tête»

«Cette chaleur, c'est comme si on vous collait un fer à repasser sur la tête»

Martin Schmidt , Mischa Stünzi , Thomas Meier et Philippe Rossier

Jusqu'à 38 degrés à l'ombre: ce lundi, la Suisse va se transformer en véritable sauna. Pourtant, tout le monde n'a pas la chance de se réfugier dans une piscine ou dans un bureau climatisé. Blick a suivi cinq professionnels qui, même pendant les journées les plus chaudes, continuent à travailler sous une chaleur torride: sur un chantier, dans un jardin, à vélo, dans un food truck ou lors d’un déménagement. Comment font-ils face à ces températures extrêmes? Où situent-ils leurs limites? Et quelles sont leurs astuces pour tenir le coup malgré un soleil de plomb?

Coursier à vélo – «Comme si on vous collait un fer à repasser sur la tête»

Tant que Leo Rüdiger roule, le vent parvient à le rafraîchir. Mais lorsqu'il s'arrête au feu rouge, c'est une tout autre histoire: «Avec cette chaleur, c'est comme si on vous collait un fer à repasser sur la tête.» Le jeune homme de 30 ans travaille comme coursier à vélo pour l'entreprise Intracity Courier à Berne.

Pour lui, le pire reste l'accumulation de plusieurs courses simultanées sous la pression du chronomètre: «Quand il faut pédaler à fond pendant un long moment sans s'arrêter, on atteint vite ses limites.» Par chance, il n'a presque jamais besoin de foncer tête baissée durant l'intégralité de son service. Les courtes phases de repos, au moment de récupérer ou de livrer la marchandise, valent de l'or. «Le plus agréable, c’est quand on peut livrer quelque chose dans un bâtiment climatisé», dit le Saint-Gallois en souriant.

Mais cette chaleur écrasante laisse des traces. «On a plus de mal à se concentrer. J’ai par exemple plus de mal à mémoriser les numéros de maison.» Les autres usagers de la route sont eux aussi moins attentifs les jours de grande chaleur. Heureusement, il ne lui est encore jamais rien arrivé.

Son secret pour braver la canicule? Boire énormément – entre quatre et cinq litres par jour – et profiter des fontaines. «L’important, c’est que la tête ne surchauffe pas. C’est pourquoi je la plonge régulièrement dans une fontaine et je mouille ma casquette à fond.» Il y a quelques semaines, Leo a participé au championnat du monde des coursiers à vélo à Milan (I). Le trajet jusqu’au lieu de la compétition à vélo? Une question d’honneur. «J’ai réussi l’ascension du Simplon grâce aux fontaines rafraîchissantes.»

Est-il jaloux de ses collègues qui travaillent dans des camionnettes climatisées? «Non, pas du tout! On est coursier à vélo par passion», déclare Leo avant de remonter en selle et de filer vers sa prochaine mission.

Paysagiste – Des conseils précieux pour les jardiniers amateurs

Au sein de l'entreprise de paysagisme d'Ivan Böhlen, la chaleur ne pèse pas seulement sur les employés, mais aussi sur la végétation. Cette année, le chef d'entreprise teste une nouveauté pour soulager ses équipes: il distribue des serviettes rafraîchissantes. Une fois mouillées, elles refroidissent la nuque par simple effet d'évaporation. C’est loin d’être la seule mesure prise par la paysagiste de 28 ans pour lutter contre la canicule: «Nous distribuons des chapeaux et de la crème solaire, nous faisons des pauses plus fréquentes et nous reportons les travaux physiquement pénibles.»

Le directeur a également adapté les horaires de travail: «Les jours de grande chaleur, nous commençons dès 6h30 et travaillons une heure de moins.» Mais commencer tôt ne suffit pas. «Lors des nuits tropicales, les gens récupèrent moins bien. C’est pourquoi nous leur accordons cette heure de temps libre supplémentaire. Sinon, la concentration baisse et le risque d’accident augmente.» La clientèle comprend qu’une mission puisse parfois prendre un peu plus de temps – certains offrent même une glace aux ouvriers.

Déménageur – Des bouteilles d'eau supplémentaires

Il est un peu avant midi et le soleil tape fort sur les deux fourgons de la société National Umzüge GmbH. Le métier de déménageur exige de la force physique. «Pendant une vague de chaleur, le travail est encore plus éprouvant. Ce n’est certes pas un métier facile, mais nous nous y préparons», explique Juan Miguel Gallego Queaires devant un immeuble à Turbenthal (ZH).

Ces jours-là, l’équipe prend le matin, au siège, quelques bouteilles d’eau supplémentaires dans les réfrigérateurs. «Il est important de boire suffisamment. Si tu te déshydrates, tu manques de force», explique-t-il. Lorsqu’il fait très chaud, l’entreprise demande aux clients si les déménageurs peuvent commencer un peu plus tôt le matin, c’est-à-dire à 7 heures au lieu de 8 heures. «Les clients se montrent compréhensifs. Cela nous permet d’effectuer les tâches les plus lourdes quand il fait encore plus frais.»

L’entreprise met à disposition des t-shirts et des shorts afin de rendre le travail plus agréable par forte chaleur. «Les jours de grande chaleur, nous avons généralement des t-shirts de rechange avec nous, au cas où nous serions trempés de sueur», explique Juan. En principe, cela aide de ne pas trop penser à la chaleur et de faire davantage de petites pauses.

Ce jour-là, un coup du sort s'ajoute à la météo: l’ascenseur de l’immeuble tombe soudainement en panne. Juan et ses deux collègues doivent descendre le reste des meubles et des cartons du deuxième étage par les escaliers – et ce, sans plateau à roulettes. Cela rend le travail encore plus pénible. La sueur coule à flots, mais les trois hommes prennent la situation avec humour. «Il peut toujours y avoir un imprévu. Heureusement, il fait plus frais dans la cage d’escalier», s'amuse-t-il.

Constructeur routier – Un bain improvisé dans une mini-piscine maison

Les peaux nues brillent au soleil et la sueur coule à flots: sur la Lohrenstrasse à Emmen, dans le canton de Lucerne, impossible d’échapper à la chaleur. Les membres de l’équipe de construction routière portent tous une casquette équipée d’une protection pour la nuque. Le chef d’équipe Mario Fortiguerra donne des instructions à son équipe. Juste à côté, l'imposante finisseuse chauffe l'enrobé et son liant à 150 degrés. L’air autour d’elle scintille. «Les jours de grande chaleur, on se croirait dans un sauna juste à côté de la machine de chantier», explique Mario. «Là-bas, la température grimpe jusqu’à 60 degrés, voire plus. Hier, la chaleur était insupportable.» Mais cela fait partie de l’été.

Mario travaille chez Lötscher Tiefbau AG. L’employeur met à la disposition de ses employés non seulement des casquettes, mais aussi de la crème solaire et de l’eau. En cas de courts temps d’attente, il envoie son équipe à l’ombre. «On met les bouchées doubles le matin pour pouvoir lever le pied l’après-midi, quand la chaleur est accablante. Avec ces températures, la concentration finit par baisser», explique le chef d’équipe. Il aimerait que, pendant une vague de chaleur, les chantiers puissent commencer plus tôt que 7 heures. C’est possible à certains endroits. Mais dans les villes, la protection contre le bruit fait généralement obstacle.

Selon Mario, il ne sert absolument à rien, quand les températures sont élevées, de se laisser abattre. Il faut tirer le meilleur parti de la situation, dit-il. «Une bonne ambiance au sein de l’équipe est très importante et aide beaucoup.» Pour entretenir la motivation, il mise sur de courtes pauses glace ou s'autorise une pause de midi un peu plus longue autour d'une petite grillade. Les plaisanteries et les bons mots restent également d'excellents remèdes pour supporter le climat.

Ce vendredi, l'équipe a d'ailleurs poussé l'originalité un peu plus loin: ils ont tapissé la benne d'un dumper avec une bâche en plastique avant de la remplir d'eau. Mario Fortiguerra a testé cette mini-piscine improvisée en maillot de bain tôt le matin. «Après le travail, on va s’y rafraîchir et boire une bière ensemble», explique-t-il. D’ici là, ils auront transformé 300 tonnes de matériaux en un revêtement routier flambant neuf. «J’aime beaucoup mon travail.»

Employé de food truck – Le gril transforme le camion en fournaise

Dans le Haut-Valais, le foodtruck de l'enseigne Runder est bien connu pour ses burritos, ses bowls et ses salades. Le véhicule s'installe régulièrement à l'heure du déjeuner sur le site du géant de la pharma Lonza, à Viège. La couleur noire du camion a certes fière allure, mais elle attire encore davantage la chaleur. «Il fait très chaud. Le gril, en particulier, dégage beaucoup de chaleur», explique Stefan Gasser, membre de l’équipe de Runder.

Tout en servant la longue file de clients qui s'étire devant le camion avec ses collègues, le trentenaire s'accorde de brèves pauses pour attraper sa gourde. «Ça peut paraître banal, mais il faut boire, boire et encore boire. Ça permet de garder l'esprit clair.»

Pour cet été, l’équipe a installé un climatiseur dans l’espace de travail. «Ça permet d’avoir un courant d’air frais dans la nuque», explique Stefan. Cela a sensiblement amélioré la situation. «Mais il fait toujours chaud dans le food truck.» Le rythme soutenu aide à faire abstraction des températures : lors de nombreuses missions, l'équipe peut remballer peu après 13 heures, échappant ainsi aux pics de chaleur du milieu d'après-midi.

Néanmoins, le foodtruck se déplace aussi sur des événements et des festivals. «Dans ce cas, on subit bien sûr la chaleur de l’après-midi», explique Stefan Gasser. Mais lors de ces événements, il fait tout aussi chaud pour l’équipe du food truck que pour les visiteurs. «On se lance alors parfois des petites blagues sur la météo.» Lors des longues journées de travail lors d’événements, on se relaie. «Ainsi, chacun peut se rafraîchir de temps en temps.»